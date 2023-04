मुंबई में सड़क पर खतरनाक बाइक स्टंट करते कैमरे में कैद हुए तीन लोग, पुलिस ने मामला किया दर्ज

Highlights मुंबई की सड़कों पर बाइक पर खतरनाक स्टंट करते दिखे तीन लोग एक ही बाइक पर दो लड़कियां और एक युवक स्टंट कर रहे हैं मुंबई पुलिस ने वीडियो के आधार पर मामला दर्ज कर लिया है

मुंबई: महाराष्ट्र की राजधानी मुंबई में खुली सड़क पर कुछ लोगों के बाइक स्टंट का वीडियो तेजी से वायरल हो रहा। वीडियो में एक बाइक पर तीन लोग सवार है जो कि खतरनाक स्टंट कर रहे हैं।

वीडियो के सोशल मीडिया पर वायरल होने के बाद मुंबई पुलिस ने इन पर एक्शन लिया है। जानकारी के मुताबिक, पुलिस ने शुक्रवार तीनों आरोपियों के खिलाफ मामला दर्ज कर लिया है। वीडियो में देखा जा सकता है कि बाइक पर एक युवक और दो लड़कियाँ सवार हैं। तीनों बिना हेलमेट के है।

दरअसल, सोशल मीडिया पर वायरल इस वीडियो में शख्स बाइक चला रहा है और एक लड़की आगे और दूसरी उसके पीछे बैठी हुई है। दोनों लड़कियों ने लड़के को पकड़ रखा है जबकि शख्स तेजी से बाइक चला रहा है।

इस दौरान शख्स बाइक के आगे के पहिए को हवा में उड़ाते हुए दिख रहा है। हैरानी की बात ये है कि दोनों लड़कियां बिना डरे शख्स का स्टंट करने में साथ दे रही हैं। बाइक पर सवार सामने बैठी लड़की हाथ हिला रही है और मुस्कुरा रही है।

A case has been registered with BKC Police Station. Investigation into identifying the accused is underway.



If anyone has any information about persons in this video, you can DM us directly. https://t.co/CWGoqzSuaP