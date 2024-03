Terminalia Tomentosa Tree: पेड़ की छाल काटी तो निकलने लगी पानी की बौछार, आंध्र प्रदेश में मिला अनोखा पेड़

Terminalia Tomentosa Tree: इंटरनेट पर एक जादूई पेड़ का वीडियो तेजी से वायरल हो रहा है जिसने लोगों के बीच उत्सुकता को बढ़ा दिया है। आंध्र प्रदेश के जंगलों से वायरल वीडियो में एक पेड़ से पानी की धार निकल रही है। इस अद्भूत वीडियो ने सोशल मीडिया यूजर्स को खूब पसंद आ रहा है। दरअसल, आंध्र प्रदेश के अल्लूरी सीतारमा राजू जिले में वन विभाग ने पापिकोंडा राष्ट्रीय उद्यान में एक भारतीय लॉरेल पेड़ की छाल काट दी। जैसे ही अधिकारी ने छाल काटी पेड़ से पानी गिरने लगा। तेज धार वाला पानी गिरता देख, सभी खुश हो गए और इसे फौरन कैमरे में फिल्मा लिया गया।

यह ज्ञान कोंडा रेड्डी जनजाति द्वारा वन विभाग के साथ साझा किया गया था, जो गोदावरी क्षेत्र में पापिकोंडा पहाड़ी श्रृंखला में रहने वाला एक विशेष रूप से कमजोर आदिवासी समूह है। यह जनजाति पेड़ों के बारे में अपने स्वदेशी ज्ञान के लिए प्रसिद्ध है।

कोंडा रेड्डी जनजातियों के अनुसार, भारतीय लॉरेल पेड़ 'टर्मिनलिया टोमेंटोसा' सूखी गर्मियों के दौरान पानी जमा करता है। बताया जाता है कि पानी में तेज गंध है और स्वाद खट्टा है। भारतीय जंगलों में इस अद्भुत अनुकूलन का एक वीडियो इस समय सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है।

During parched summers the Indian Laurel tree Terminalia tomentosa stores water. The water has strong smell and tastes sour.

Amazing Adaptation in Indian Forests.

