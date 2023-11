Varanasi: सनी लियोन हुई गंगा आरती में शामिल, भीड़ रोकने के लिए बुलानी पड़ी पुलिस, वीडियो वायरल

Highlights वाराणसी में गंगा आरती में शामिल हुई अभिनेत्री सनी लियोन सनी के साथ दिखे आईएएस से अभिनेता बने अभिषेक सिंह गीत 'थर्ड पार्टी की सफलता का आशीर्वाद मांगने गंगा घाट पहुंचे थे

Sunny Leone: अभिनेत्री सनी लियोन की एक वीडियो सोशल मीडिया पर तेजी से वायरल हो रही है। वायरल वीडियो में वह पूर्व आईएएस अधिकारी व अभिनेता अभिषेक सिंह के साथ गंगा आरती करती हुई दिखाई दे रही हैं। गंगा आरती के लिए सनी ने पारंपरिक गुलाबी कुर्ता और गले में माला पहनी है। साथ ही माथे पर चंदन भी लगाया है।

उनके साथ मौजूद अभिषेक सिंह ने भी सफेद रंग का कुर्ता और माथे पर चंदन लगाया है। सनी ने अपने सोशल मीडिया एकाउंट पर एक वीडियो शेयर किया। उन्होंने लिखा कि वाराणसी के गंगा घाट पर गंगा आरती देखना और इसमें शामिल होने का मेरा अनुभव गजब रहा है। यह अनुभव मेरे लिए अद्भुत है।

दोनों ने अपनी गीत की सफलता के लिए आशीर्वाद मांगा

वाराणसी के गंगा घाट पर आरती कर दोनों लोगों ने गीत 'थर्ड पार्टी' के लिए आशीर्वाद मांगा। थर्ड पार्टी गीत को आईएएस से अभिनेता बने अभिषेक सिंह ने लिखा है। साथ ही गीत को अपनी आवाज भी दी है। इस गीत में पहली बार अभिषेक और सेक्सी सनी की जोड़ी दिखाई दे रही है। दूसरी तरफ सनी के काम की बात करे तो वह अनुराग कश्यप की फिल्म 'कैनेडी' में राहुल भट्ट के साथ नजर आएंगी। विभिन्न फिल्म समारोहों में धूम मचा चुकी यह फिल्म अब रिलीज के लिए तैयार है।

भीड़ रोकने के लिए बुलानी पड़ी पुलिस

सनी लियोन की लोकप्रियता काफी है। यही वजह है कि जैसे ही वाराणसी में लोगों को पता चला कि सनी लियोन शाम की गंगा आरती में शामिल होने के लिए आ रही हैं तो उन्हें देखने के लिए भारी तदाद में भीड़ जुट गई। भीड़ को काबू करने के लिए जिला प्रशासन को पुलिस की मदद लेनी पड़ी।

फैंस के आए कमेंट

सनी लियोन की वीडियो पोस्ट करने के चक्कर में एक यूजर ने अभिषेक सिंह को ही सनी का पति ठहरा दिया। हालांकि, बाद में यूजर ने गलती मानी। एक यूजर ने लिखा कि आज की मॉर्डन युग की लड़कियों को सनी को देखना चाहिए।

