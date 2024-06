Online Cobra Snake: 'जिंदा कोबरा' की ऑनलाइन डिलिवरी, उड़े महिला के होश... देखें वीडियो

Highlights पैकेट खोलने पर उसमें से एक जिंदा जहरीला सांप(कोबरा) निकला घर में आए इस जहरीले मेहमान को जैसे-तैसे महिला ने घर से निकाला वायरल वीडियो पर सोशल मीडिया पर प्रतिक्रिया आई

Online Cobra Snake: ई-कॉमर्स साइट (अमेजन) ने जिंदा सांप की डिलिवरी की। महिला ने अमेजन से कुछ ऑर्डर किया। ऑर्डर घर पहुंचा तो महिला के होश उड़ गए। पैकेट खोलने पर उसमें से एक जिंदा जहरीला सांप(कोबरा) निकला। महिला ने इस संबंध में अमेजन को रिपोर्ट किया। लेकिन, महिला की समस्या का समाधान नहीं किया गया। वहीं, घर में आए इस जहरीले मेहमान को जैसे-तैसे महिला ने घर से निकाला।

Karnataka | A couple from Bengaluru found a spectacled cobra in their Amazon package containing an Xbox controller. The snake was stuck to the packaging tape.



(Source: Screengrabs from a viral video) pic.twitter.com/cf69RxuyW7