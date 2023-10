पंजाब: बिस्तर पर बीमार पड़ी थी बुजुर्ग मां, वकील बेटे ने की पिटाई, बेटी ने बचाई जान, जानिए क्या है मामला

Highlights बुजुर्ग मां के साथ मारपीट करने वाले वकील गिरफ्तार बेटे ने बीमार मां को एनजीओ की मदद से रेस्क्यू कराया रोपड़ बार एसोसिएशन ने उसकी सदस्यता रद्द कर दी

रूपनगर: जिस बेटे को पढ़ा लिखाकर उसे इस काबिल बनाया कि वह बुढ़ापे में सहारा बनेगा। वहीं बेटा किताबी ज्ञान लेने के बाद मां की ममता को अनदेखा कर गया। मां को यह मालूम न था जिस बेटे की शादी धूमधाम से की, जिसे घर में पूत्रवधू के रूप में बेटी लाई गई, वह आगे चलकर खुन के आंसू रूलाने पर मजबूर करेगी। अरे जब अपना बेटा ही अपना न हुआ तो पूत्रवधू और उसकी संतान मेरी क्या होगी।

#WATCH | Rupnagar: An elderly woman who had been beaten by his lawyer son Ankur Varma was rescued with the help of her daughter and a social organisation. The police have registered a case against Advocate Ankur Varma along with his wife and son. pic.twitter.com/KPgamnMHNI