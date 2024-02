विमान में खाने को लेकर चिंता बढ़ी, इंडिगो फ्लाइट में महिला यात्री को सैंडविच में मिला 'स्क्रू'

Highlights 1 फरवरी को यात्रा के दौरान नाश्ता कर रही एक यात्री की प्लेट में स्क्रू मिला यात्री ने सोशल मीडिया पर अपना अनुभव भी साझा किया है महिला पर्यटक ने बेंगलुरु से चेन्नई की ओर अपनी यात्री की थी

नई दिल्ली: इंडिगो में यात्रा कर रही महिला ने दावा किया है कि उसकी सैंडविच में एक स्क्रू खाने के दौरान मिला। इस बात की जानकारी ज्योति रौतेला ने सोशल मीडिया पर साझा कर इसको लेकर बात उठाई और अब यह बात सोशल मीडिया पर जमकर वायरल हो रही है।

1 फरवरी को यात्रा के दौरान नाश्ता कर रही एक यात्री की प्लेट में सामने आया। यात्री ने सोशल मीडिया पर अपना अनुभव भी साझा किया है उन्हें सैंडविच में एक नट मिला। यह यात्रा उन्होंने बेंगलुरु से चेन्नई की ओर की थी, इस दौरान उन्हें सैंडविच में स्क्रू मिल गया। इस बात को लेकर एयरलाइन के समक्ष उन्होंने उठाया और एयरलाइन अधिकारियों से माफी मांगने को कहा। फिर एयरलाइन की ओर से आए जवाब में खेद जताया गया है।

इंडिगो की ओर से एक बयान जारी कर कहा गया है कि उन्हें इस बात का अनुमान था कि यह तस्वीर सोशल मीडिया पर वायरल हो जाएगी। उन्होंने कहा कि यात्रा के समय या फिर बाद में यात्री ने ऐसी किसी बात का जिक्र और न ही कोई शिकायत की और अब इस बात को क्यों मुद्दा बनाया जा रहा है। बात 1 फरवरी, 2024 की है, जब यात्री बेंगलुरु से चेन्नई की ओर 6ई-904 फ्लाइट में जा रही थी।

लेकिन, इसके बाद एयरलाइन ने कहा कि जो भी हुआ उसे लेकर हम यात्री से माफी मांगते हैं। उन्होंने आगे कहा, "हमारी एयरलाइन में भोजन गुणवत्ता और स्वच्छता के उच्चतम मानकों को बनाए रखने के लिए प्रतिष्ठित कैटरर्स से लंच प्राप्त करते हैं। हमें यात्री को हुई असुविधा के लिए खेद है और हम उड़ान के दौरान सर्वोत्तम संभव अनुभव प्रदान करने और सभी भोजन का अनुपालन सुनिश्चित करने के लिए प्रतिबद्ध हैं और स्वच्छता मानक"।

Screwed!



Flier says found a nut (without a bolt😅) in sandwhich purchased onboard IndiGo flight.



But it’s rather a large nut ! Fact it was consumed after the flight makes the whole thing a bit iffy.



Nonetheless, airline issues statement, says regrets inconvenience and… pic.twitter.com/NspcZFd98f