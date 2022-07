सफदरजंग अस्पताल के बाहर महिला ने दिया बच्चे को जन्म, अस्पताल प्रशासन पर एडमिट न करने का आरोप, देखें वीडियो

Highlights महिला के परिवार वालों ने अस्पताल प्रशासन पर एडमिट न करने के आरोप लगाए हैं। महिला का वीडियो शेयर करते हुए कांग्रेस नेता अलका लांबा ने दिल्ली के स्वास्थय मॉडल पर सवाल किया है।

नई दिल्ली: असपतालों की बदहाली की कई तस्वीरें और वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल होती रहती हैं। वहीं दिल्ली के सफदरजंग अस्पताल का एक वीडियो सामने आया जिसने सबको हैरान कर दिया।

वीडियो में नजर आया कि एक महिला अस्पताल परिसर के अंदर सड़क पर ही अपने बच्चे को जन्म देने के लिए मजबूर थी। वीडियो के सामने आने के बाद अब दिल्ली महिला आयोग ने इस मामले का संज्ञान लिया है। बता दें कि दिल्ली महिला आयोग की तरफ से सफदरजंग अस्पताल के चिकित्सा अधीक्षक को नोटिस भेजा गया है।

Delhi Commission for Women has taken suo-moto cognizance of a video on social media wherein a woman is delivering a baby right outside the building of Safdarjung Hospital, Delhi and issued notice to the hospital's Medical Superintendent. pic.twitter.com/r0pcncv59z