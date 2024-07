भारतीय पोशाक में रूसी बच्ची ने भांगड़े संग किया पीएम मोदी का स्वागत, तेजी से वायरल हो रहा वीडियो, देखें

Highlights प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी लगभग पांच वर्षों के बाद अपनी वापसी को चिह्नित करते हुए रूस की दो दिवसीय यात्रा पर हैं। उनके भव्य स्वागत के दौरान सोशल मीडिया तस्वीरों और वीडियो से गुलजार रहा। वीडियो में भारतीय पोशाक में रूसी बच्ची ने भांगड़ा कर पीएम मोदी का जोरदार स्वागत किया।

मॉस्को: प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी लगभग पांच वर्षों के बाद अपनी वापसी को चिह्नित करते हुए रूस की दो दिवसीय यात्रा पर हैं। उनके भव्य स्वागत के दौरान सोशल मीडिया तस्वीरों और वीडियो से गुलजार रहा।

इस दौरान एक वीडियो सामने आया, जिसमें रूसी महिलाओं ने मॉस्को के रेड स्क्वायर पर अपने भांगड़ा का प्रदर्शन किया था। इसी वीडियो में भारतीय पोशाक में रूसी बच्ची ने भांगड़ा कर पीएम मोदी का जोरदार स्वागत किया।

#WATCH | Moscow, Russia | A young Russian girl, dressed in Indian attire, joins others in performing Bhangra. pic.twitter.com/UsQt1DRiMm