पाकिस्तान ने परमाणु हमले की दी धमकी, पाक राजदूत ने भारत के खिलाफ की बयानबाजी

India vs Pakistan: भारत और पाकिस्तान के बीच तल्ख संबंधों के बावजूद पाकिस्तानी अधिकारी अपनी हरकतों से बाज नहीं आ रहे है। रूस में बैठे पाकिस्तान के राजदूत ने कहा कि पाकिस्तान भारत के खिलाफ "आसन्न" संघर्ष में "परंपरागत और परमाणु" दोनों हथियारों का इस्तेमाल करने के लिए तैयार है।

आरटी न्यूज के साथ एक विशेष साक्षात्कार में, रूस में पाकिस्तान के राजदूत मुहम्मद खालिद जमाली ने कहा, "हम इस बार जवाब देने जा रहे हैं और हम पूरी शक्ति के साथ जवाब देने जा रहे हैं।"

Pakistan is ready to use both "conventional and nuclear" weapons against India in its "imminent" conflict, its ambassador to Russia tells us in exclusive interview.



"We are going to respond this time and we are going to respond with the full spectrum of power," says Muhammad… pic.twitter.com/ju1IqFJXdp