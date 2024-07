Road Accident in Haryana: बच्चों से भरी बेकाबू स्कूल बस ने कई गाड़ियों को मारी टक्कर, ट्रक में जा घुसी कार; वीडियो वायरल

Road Accident in Haryana: इंटरनेट पर सड़क दुर्घटना का एक भयावह वीडियो वायरल हो रहा है। वायरल फुटेज में एक स्कूल बस अनियंत्रित होकर कई गाड़ियों को टक्कर मार दी जिससे सड़क पर डरावनी स्थिति पैदा हो गई। गौरतलब है कि हिसार के 40 छात्रों को ले जा रही एक स्कूल बस ने गुरुवार को हरियाणा के हिसार में मय्यड़ गांव के पास एक मोटरसाइकिल सहित कई वाहनों को टक्कर मार दी। यह बस दिल्ली पब्लिक स्कूल हिसार जा रही थी, तभी यह हादसा हो गया।

पुलिस प्रवक्ता विकास कुमार ने पुष्टि की कि मोटरसाइकिल चालक गंभीर रूप से घायल हो गया और उसका अस्पताल में इलाज चल रहा है, जबकि बस में सवार छात्र सुरक्षित हैं। वहीं, आगे चल रही एक कार को भी बस ने टक्कर मारी जो की वहां खड़े ट्रक में गुस गई।

कार पूरी तरह से क्षतिग्रस्त हो गई और उसमें सवार दो महिलाएं किसी तरह कार से बच निकली। यह पूरी घटना सीसीटीवी कैमरे में कैद हो गई जिसके सामने आने के बाद लोगों के रोंगटे खड़े हो गए हैं।

Driver of the #DPS schoolbus lost control of wheels and causes accident in #Hisar of #Haryana on Thursday. A motorcyclist suffers injury though school students on board bus escape unhurt.@thetribunechd@TribuneHaryanapic.twitter.com/i0zfNT80zK