वीडियो: मंच पर चढ़ कर सेल्फी ले रहे समर्थक का राहुल गांधी ने हाथ पकड़कर झटका, फोटो लेने से कांग्रेस नेता ने रोका, क्लिप हुआ वायरल

Highlights सोशल मीडिया पर राहुल गांधी का एक वीडियो खूब वायरल हो रहा है। वीडियो में उन्हें एक समर्थक को झटकते हुए देखा गया है। आपको बता दें कि कांग्रेस की भारत जोड़ो यात्रा आज राजस्थान-हरियाणा के बॉर्डर वाले इलाके नूंह से शुरू हुई है।

जयपुर: सोशल मीडिया पर कांग्रेस नेता का एक वीडियो खूब वायरल हो रहा है जिसमें वह सेल्फी लेते हुए अपने एक समर्थक के हाथ को खींचते हुए दिखाई दे रहे है। राहुल गांधी के इस वीडियो को भाजपा के कई नेताओं को शेयर किया है और इसे लेकर कांग्रेस नेता पर हमला भी बोला है।

इस वीडियो को भाजपा के आइटी सेल के प्रमुख अमित मालवीय ने शेयर किया है और इस पर कमेंट्स भी किया है। गौरतलब है कि भारत जोड़ो यात्रा आज राजस्थान-हरियाणा बॉर्डर के नूंह से शुरू हुई है।

वायरल इस वीडियो में यह देखा गया है कि राहुल गांधी पार्टी के कार्यकर्ता और समर्थकों के साथ मंच पर खड़े है। इस दौरान एक शख्स आता है और राहुल गांधी की सेल्फी व फोटो लेना चाहता है। वीडियो में यह देखा गया है कि शख्स सेल्फी लेने के लिए कैमरा आगे करता है और राहुल गांधी की फोटो लेना चाहता है।

Rahul Gandhi needs lessons in how to conduct himself in public. pic.twitter.com/iDnPTM4iTO