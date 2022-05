Bharat Drone Mahotsav 2022: भारत ड्रोन महोत्सव में ड्रोन उड़ाते नजर आए पीएम नरेंद्र मोदी, देखें वीडियो

Highlights पीएम मोदी ने भारत ड्रोन महोत्सव 2022 का किया उद्घाटन कहा- भारत में रोजगार सृजन का एक उभरता हुआ बड़ा सेक्टर 27 और 28 मई तक दिल्ली के प्रगति मैदान में चलेगा ड्रोन महोत्सव

नई दिल्ली: प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने दिल्ली के प्रगति मैदान में चल रहे दो दिवसीय भारत ड्रोन महोत्सव 2022 में ड्रोन उड़ाते हुए नजर आए। दरअसल, पीएम मोदी शुक्रवार को देश के सबसे बड़े ड्रोन महोत्सव का उद्घाटन करने पहुंचे थे। इसी दौरान उन्होंने ड्रोन उड़ाने में अपना हाथ आजमाया।

इस दौरान पीएम मोदी के साथ केंद्रीय मंत्री ज्योतिरादित्य सिंधियां और वीके सिंह मौजूद थे। पीएम मोदी मोदी के दोनों हाथ ड्रोन के रिमोट कंट्रोल पर थे तो नजरें आकाश में उड़ रहे ड्रोन पर थीं। इसके बाद जब पीएम मोदी ने ड्रोन की सेफ लैंडिंग कराई तो दोनों मंत्रियों ने तालियां भी बजाई।

#WATCH | PM Narendra Modi tried his hand at flying a drone during the inauguration of two-day Bharat Drone Mahotsav 2022 at Pragati Maidan in Delhi pic.twitter.com/XNto9g28PY