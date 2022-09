विमान उड़ा रहे सनकी पायलट ने अमेरिकी शहर में जहाज को दुर्घटनाग्रस्त करने की धमकी दी, देखें वीडियो

Highlights पायलट की धमकी के बाद वॉलमार्ट स्टोर को खाली करवाया गया पायलट द्वारा उड़ाया जा रहा विमान 3 घंटे से अधिक समय बाद भी हवा में है पुलिस ने कहा- सभी आपातकालीन सेवाओं को अलर्ट पर रखा गया है

Viral Video: मिसिसिपी के टुपेलो के ऊपर से चक्कर लगा रहे एक छोटे विमान के पायलट ने शनिवार की सुबह विमान को वॉलमार्ट स्टोर से टकराने की धमकी दी। टुपेलो पुलिस विभाग ने कहा कि वॉलमार्ट और पास के एक स्टोर को खाली करा लिया गया है। इसने कहा कि विमान ने लगभग पांच बजे चक्कर लगाना शुरू किया और तीन घंटे से अधिक समय बाद भी हवा में है।

पुलिस विभाग की एक विज्ञप्ति में कहा गया है कि एक पायलट संयुक्त राज्य अमेरिका के उत्तर-पूर्व मिसिसिपी के शहर टुपेलो में वेस्ट मेन पर "जानबूझकर वॉलमार्ट में दुर्घटनाग्रस्त होने की धमकी" दे रहा है। पायलट की धमकी के बाद पुलिस ने दुकानों को खाली करा दिया है।

पुलिस ने कहा कि पायलट से सीधे बात करना भी शुरू कर दिया गया है। पुलिस ने अपने बयान में कहा, नागरिकों को उस क्षेत्र से खाली करने के लिए कहा गया है जब तक कि सब कुछ स्पष्ट न हो जाए। उस प्रकार के हवाई जहाज की गतिशीलता के साथ डेंजर जोन टुपेलो से काफी बड़ा है।"

Currently we have a 29yr old who stole this plane & is threatening to crash it into something. Polices ,ambulances ,& fire trucks are everywhere. Everything is shutdown rn pic.twitter.com/AzebdIa3tP