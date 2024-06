Watch: मां के सामने ही बच्ची को कार सवार ने कुचला, मासूम की हालत गंभीर; भयावह वीडियो वायरल

Noida Accident: उत्तर प्रदेश के नोएडा शहर से रोड एक्सीडेंट का रोंगटे खड़ा करने देने वाला वीडियो सामने आया है। सोशल मीडिया पर वायरल हो रहे वीडियो में एक बच्ची अपनी मां के साथ घर के बाहर खेल रही है कि तभी कार यू टर्न लेती है। इस दौरान ही चालक बच्ची के नरअंदाज करते हुए कार घुमा देता है जिसकी चपेट में आने से बच्ची बुरी तरह से जख्मी हो गई।

गौरतलब है कि नोएडा के सेक्टर 63ए में शुक्रवार को यह घटना घटी। डेढ़ साल हादसे की चपेट में आने के बाद बुरी तरह से घायल हो गई है जिसका फिलहाल कैलाश अस्पताल में इलाज चल रहा है, जहां उसकी हालत गंभीर बताई जा रही है।

A little girl playing with her mother in front of the house was crushed by a car right in front of her mother



The incident took place in B block of Sector 63A, #Noida



The seriously injured girl is admitted to Kailash Hospital



The video has gone #viral on social media pic.twitter.com/C2b8cNipPc