बाप रे! इतने पार्सल..., रोज डिलीवरी आने से तंग सिक्योरिटी गार्ड, निवासियों को भेजा नोटिस

Delhi Society Issues Notice: नई दिल्ली में एक हाउसिंग सोसायटी में अजब-गजब मामला देखने को मिल रहा है जिसने सोशल मीडिया पर हलचल बढ़ा दी है। सोशल मीडिया पर वायरल एक पोस्ट में एक नोटिस चस्पा किया गया है जो दिल्ली की सोसायटी का है। इस नोटिस में बड़ी ही दिलचस्प मांग निवासियों से की गई है। दरअसल, सोसायॉटी वेलफेयर ने लोगों ने पर्सनल गार्ड रखने की मांग की है। जी हां बिल्कुल सही पढ़ा आपने, दरअसल, रेजिडेंट वेलफेयर एसोसिएशन (RWA) ने 18 सितंबर को अपने नोटिस में निवासियों से कहा है कि वे या तो डिलीवरी को दिन में एक या दो तक सीमित रखें या पार्सल की आमद को संभालने के लिए एक निजी सुरक्षा गार्ड को नियुक्त करें। यह नोटिस तब आया है, जब सुरक्षा गार्ड ने हाउसिंग सोसाइटी के अध्यक्ष को बताया कि बड़ी संख्या में पार्सल आने से, खास तौर पर त्योहारों के मौसम में, उनके कामकाज पर असर पड़ रहा है।

हाउसिंग सोसाइटी में रहने वाले निवासियों के एक रिश्तेदार ने एक्स पर इस कैप्शन के साथ नोटिस की एक तस्वीर शेयर की, “सोसाइटी के अध्यक्ष पागल हैं। मेरे चचेरे भाई की बिल्डिंग को एक दिन में बहुत ज्यादा पार्सल आने के कारण चेतावनी मिली है।”

SOCIETY PRESIDENTS ARE INSANE!



My cousin’s building got a warning for receiving too many parcels in a day 😭😭 pic.twitter.com/Baj7vCKRtF