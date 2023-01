Nepal aircraft crash: पुत्र प्राप्ति की मन्नत पूरी होने पर पशुपतिनाथ मंदिर में मत्था टेकने गया था सोनू, जानें

Highlights सोनू अपने तीन दोस्तों के साथ 10 जनवरी को नेपाल गया था। वर्तमान में वाराणसी के सारनाथ में रह रहा था। मृतकों में सोनू के तीन अन्य दोस्त अभिषेक कुशवाहा (25), विशाल शर्मा (22) और अनिल कुमार राजभर (27) भी शामिल हैं।

Nepal aircraft crash: नेपालविमान दुर्घटना में मारे गए लोगों में से एक सोनू जायसवाल हाल में पुत्र प्राप्ति की मन्नत पूरी होने के बाद काठमांडू के पशुपतिनाथ मंदिर में मत्था टेकने गया था। उसके परिवार के सदस्यों ने यह जानकारी दी। चक जैनब गांव के जायसवाल (35) की दो बेटियां हैं और उन्होंने भगवान पशुपतिनाथ से मन्नत मानी थी कि अगर उन्हें पुत्र रत्न की प्राप्ति हुई तो वह मंदिर आएंगे।

सोनू के रिश्तेदार और चक जैनब गांव के प्रधान विजय जायसवाल ने बताया, "सोनू अपने तीन दोस्तों के साथ 10 जनवरी को नेपाल गया था। सोनू का एकमात्र मकसद भगवान पशुपतिनाथ के दर्शन करना था, क्योंकि बेटा होने की उसकी इच्छा हाल में पूरी हुई थी, लेकिन किस्मत को कुछ और ही मंजूर था। उसका बेटा अभी छह माह का है। "

Uttar Pradesh | Alawalpur village in Ghazipur mourns, as they receive the news of the Nepal aircraft crash.



Four youths of the district, Vishal Sharma, Sonu Jaiswal, Anil Rajbhar and Abhishek Kushwaha were onboard the aircraft when the incident took place. pic.twitter.com/MMyefn6JYL