अमिताभ श्रीवास्तव का ब्लॉग: परमात्मा से बात भटकती आत्मा पर अटकी

By Amitabh Shrivastava | Published: May 4, 2024 09:58 AM

Next

अब सवाल यह है कि चुनावी राजनीति भौतिक स्वरूप से आध्यात्मिक स्वरूप की तरफ अचानक क्यों भटकने लगी? स्पष्ट है कि इसके पीछे कारण टूटे हुए दलों को मिल रही सहानुभूति है.