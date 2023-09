Video: तुर्की के एरज़ुरम शहर में उड़ता दिखा उल्का पिंड, चंद सेकेंड के लिए बदल गया था नजारा, देखें वीडियो

Highlights तुर्की के एरज़ुरम शहर का एक वीडियो सामने आया है। वीडियो में एक उल्का पिंड को देखा गया है। वह काफी चमकीला और तेज था जिससे कुछ पल के लिए नजारा ही बदल गया था।

Viral Video: तुर्की के शहर एरज़ुरम का एक वीडियो सामने आया है जिसमें शहर के बीचों-बीच एक चमचमाता चमकीला उल्का पिंड देखा गया है। वीडियो में देखा गया है कि कैसे उल्का पिंड तेजी से नीचे की ओर आ रहा है और खूब रौशनी पैदा कर रहा है।

वायरल हो रहे वीडियो में यह देखने को मिला है कि आसमान से चमकता हुआ उल्का पिंड नीचे आ रहा है। यह उल्का पिंड एक बार बड़ा हो रहा है तो एक बार छोटा और काफी तेज गति से चल रहा है। वहीं एक और दूसरे वीडियो में यह देखा गया है कि एक शख्स जिसका नाम ओनूर काकमाज बताया जा रहा है वह एक पार्क में बच्चे के साथ है तभी वह काले आसमान को एकदम रौशनी से चमकते हुए देखा गया है।

A large green meteor was spotted blazing through the sky in Turkey moments ago.



Wow. pic.twitter.com/eQEYLG2ihB