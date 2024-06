मेरठ: स्विमिंग पूल से नहा रहा था लड़का, बाहर आते ही हुई मौत; CCTV में कैद मंजर

मेरठ: उत्तर प्रदेश के मेरठ में एक 15 साल के लड़के की अचानक मौत का मामला सामने आया है। लड़के की मौत का सीसीटीवी फुटेज सोशल मीडिया पर खूब वायरल हो रहा है। दर्दनाक हादसे का वीडियो दिल दहला देने वाला है जिसमें नाबालिग लड़का स्विमिंग पूल में नहा रहा है और जैसे ही वह बाहर निकलता है जमीन पर गिर पड़ता है।

जमीन पर गिरते की लड़के की मौत हो गई लेकिन जब तक कोई कुछ समझ पाता तब तक लड़के की मौत हो गई जिससे वहां मौजूद लोग दंग रह गए।

बताया जा रहा है कि यह घटना शुक्रवार को हुई और पास में लगे सीसीटीवी कैमरे में कैद हो गई। सिवालखास का रहने वाला 15 साल का लड़का अन्य बच्चों की तरह स्विमिंग पूल में नहाने आया था। वीडियो में देखा जा सकता है कि सभी बच्चे नहा रहे हैं और मस्ती कर रहे।

लड़का भी उनमें शामिल है। चूंकि स्विमिंग पूल खुले आसमान के नीचे बना है इसलिए वहां तेज धूप है जिसमें बच्चे नहा रहे हैं। तभी लड़का पूल से बाहर निकलता है और थोड़ा सा आगे बढ़ता है कि उसे चक्कर आ जाता है और जमीन पर गिर पड़ता है। वहां मौजूद दूसरे लोग उसे उठाकर छांव में ले जाकर जागने की कोशिश करते हैं लेकिन वह नहीं जागता।

In UP’s meerut a 17-Year-old collapses and dies after coming out of the swimming pool. The teenager played cricket before coming for swimming and after swimming for sometime the boy collapses as soon as he steps out and was later declared dead at the hospital. pic.twitter.com/qIFWLSX8Kz