Mahakumbh 2025: IIT मुंबई से की पढ़ाई, पर रास नहीं आई इंजीनियरिंग, साधु बन महाकुंभ मेले में पहुंचे IITian बाबा

Mahakumbh 2025: उत्तर प्रदेश के प्रयागराज में इस समय महाकुंभ मेला लगा हुआ है। यह दुनिया का सबसे बड़ा धार्मिक उत्सव है जहां हर तरह के लोग मिल जाते हैं। लाखों श्रद्धालु महाकुंभ के दौरान प्रयागराज में त्रिवेणी संगम में डुबकी लगाने पहुंचते हैं।

महाकुंभ मेले में साधु संत सबके आकर्षण का केंद्र होते हैं। इस भव्य धार्मिक उत्सव में, भक्त नागा बाबाओं, अघोरी साधुओं से मिल सकते हैं। इस बार महाकुंभ में एक ‘आईआईटीयन बाबा’ की मौजूदगी चर्चा का विषय बनी हुई है।

#Watch | Meet IITian Baba at the Maha Kumbh, who did Aerospace Engineering from IIT Bombay but left everything for spirituality.



