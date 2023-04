Karnataka Assembly Elections 2023: रोड शो के दौरान पूर्व उपमुख्यमंत्री और कांग्रेस उम्मीदवार परमेश्वर पर पथराव, सिर से बहने लगा खून, देखें वीडियो

Highlights घटना कोरातागेरे तालुका के बायरेनहल्ली इलाके में हुई। डॉ जी. परमेश्वर पर पथराव किया गया, जिससे सिर में चोट आई है। सिर से खून बहने लगा और उन्हें प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र ले जाया गया, जहां उन्हें प्राथमिक उपचार दिया गया।

तुमकुरुः कर्नाटक में तुमकुरु जिले के एक गांव में शुक्रवार को रोड शो के दौरान पूर्व उपमुख्यमंत्री एवं कोरातागेरे सीट से कांग्रेस उम्मीदवार डॉ जी. परमेश्वर पर पथराव किया गया, जिससे उनके सिर में चोट आई है। यह घटना कोरातागेरे तालुका के बायरेनहल्ली इलाके में हुई।

#WATCH | Karnataka: Former Deputy CM and Congress leader, G Parameshwara suffered an injury in his head while campaigning in Koratagere constituency. The incident occurred when someone in the crowd reportedly pelted stones at him.



As per the health officer of primary health… pic.twitter.com/L3UD13B4Fl