Kangana Ranaut Slapped: चंडीगढ़ एयरपोर्ट पर दो थप्पड़ कांड; कंगना रनौत की टीम की महिला पर हमला, साथीदार ने मारा तमाचा

Kangana Ranaut Slapped: हिमाचल प्रदेश की मंडी की नवनिर्वचित सांसद कंगना रनौत को थप्पड़ मारने का मामला तूल पकड़ता जा रहा है। गुरुवार को चंडीगढ़ एयरपोर्ट पर एक महिला CISF कांस्टेबल ने कथित तौर पर एक्ट्रेस को तमाचा जड़ दिया। इस घटना के बाद महिला कांस्टेबल को निलंबित कर दिया है लेकिन इस थप्पड़ कांड का वीडियो अब तेजी से सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है। वीडियो में कंगना को थप्पड़ मारने के बाद एक्ट्रेस को बहस करते देखा गया लेकिन वायरल वीडियो में कुछ और भी कैद हुआ है जिसने सभी का ध्यान खींचा है।

दरअसल, घटना के बाद का एक वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है, जिसमें कंगना रनौत एयरपोर्ट स्टाफ और मौके पर मौजूद अधिकारियों से बहस करती नजर आ रही हैं। जैसे ही वीडियो इंटरनेट पर आया, एक और विवाद सामने आया, जिसमें एक व्यक्ति एयरपोर्ट पर अभिनेत्री के साथ मौजूद एक अन्य महिला को थप्पड़ मारता हुआ दिखाई दे रहा है।

जैसे ही वीडियो सोशल मीडिया पर फैल रहा है, यूजर्स उस व्यक्ति के बारे में जानने के लिए उत्सुक हैं, जिसने कंगना रनौत के साथ महिला को थप्पड़ मारा। वह व्यक्ति लाल हिमाचली टोपी और कुर्ता-पायजामा पहने एयरपोर्ट पर देखा गया। वीडियो में, वह एक महिला को पीछे से थप्पड़ मारता हुआ देखा जा सकता है, जब वह अभिनेत्री के करीब आती है।

रिपोर्ट्स के अनुसार, घटना में शामिल व्यक्ति मयंक माथुर है, जो कंगना रनौत की टीम का एक प्रमुख सदस्य है, और जिस महिला को थप्पड़ मारा गया, वह भी अभिनेत्री की टीम की सदस्य है। उनके बीच का मामला व्यक्तिगत लगता है, क्योंकि महिला ने पीछे से थप्पड़ मारे जाने पर कोई आपत्ति नहीं जताई। हालांकि, कंगना के साथ इस महिला को मारे जाने पर सोशल मीडिया यूजर्स भड़क गए हैं और शख्स के खिलाफ कार्रवाई की मांग कर रहे हैं।

कंगना रनौत ने आरोप लगाया कि कुलविंदर कौर नाम की एक महिला CISF कांस्टेबल ने किसानों के विरोध को लेकर हुई बहस के बाद उनके चेहरे पर थप्पड़ मारा। कंगना रनौत ने सोशल मीडिया पर एक वीडियो अपलोड किया, जिसमें घटना के बारे में जानकारी दी गई और पंजाब में बढ़ते आतंकवाद के बारे में चिंता जताई गई। दूसरी ओर, CISF कांस्टेबल कुलविंदर कौर ने कहा कि उन्होंने कृषि कानूनों के खिलाफ देशव्यापी विरोध प्रदर्शन में शामिल प्रदर्शनकारियों के खिलाफ उनकी टिप्पणियों के कारण कंगना रनौत को थप्पड़ मारा।

कुलविंदर कौर का बयान

कौर ने कहा कि उनकी मां भी विरोध प्रदर्शन का हिस्सा थीं और किसानों के समर्थन में बैठी थीं। कौर ने कहा, "इसने बयान दिया था न 100-100 रुपये के लिए बैठती है वहा पे, मेरी मां बैठी थी।" रिपोर्ट्स बताती हैं कि घटना के सामने आने के बाद CISF कांस्टेबल को निलंबित कर दिया गया है और मामले के संबंध में FIR दर्ज करके जांच शुरू कर दी गई है। किसान नेता कुलविंदर कौर के समर्थन में सामने आए हैं।

Slapping a politician (however 3rd rate) is like bulldozer justice - it looks like an attractive solution - but its not keeping with our Constitutional values and is not acceptable. #KulwinderKaur says her mother was sitting on protest when #Kangana called them ₹100-100 milne… pic.twitter.com/sR4ClrL32T