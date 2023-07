वीडियो: दिल्ली बाढ़ की गलत रिपोर्टिंग करता दिखा पत्रकार, इंटरनेट यूजर ने घटना का असली फुटेज शेयर कर बताई सच्चाई

Highlights सोशल मीडिया पर दिल्ली बाढ़ की एक रिपोर्टिंग जमकर वायरल हो रही है। वीडियो में एक पत्रकार बाढ़ की गलत रिपोर्टिंग करता दिख रहा है। ऐसे में वीडियो के सामने आने के बाद इंटरनेट यूजर ने घटना का असली वीडियो जारी किया है।

Viral Video: सोशल मीडिया पर एक वीडियो सामने आया है जिसमें एक भारतीय टेलीविजन चैनल के रिपोर्टर को दिल्ली में बाढ़ के हालात को कवर करते हुए देखा गया है। जारी वीडियो में एक पत्रकार को देखा जा सकता है जो दिल्ली के सिविल लाइंस में बाढ़ के हालात को कवर कर रहा है।

पत्रकार कमर से भी ज्यादा पानी में डूबा हुआ है और हाथ में मोबाइल और माइक लिए हुए रिपोर्टिंग कर रहा है। ऐसे में पत्रकार के पीछे एक शख्स भी दिखाई दे रहा है जिसे बाद में पत्रकार द्वारा रिपोर्टिंग में शामिल किया गया था और बाढ़ के हालात पर उसकी प्रतिक्रिया ली गई थी।

वायरल वीडियो में पत्रकार पानी में जाकर रिपोर्टिंग करते और वहां के ताजा हालात को बयान करता हुआ दिख रहा है। इतने में पत्रकार के पीछे एक और शख्स आता है और पत्रकार उसका भी इंटरव्यू लेता है और जलजमाव पर सवाल करता है।

This is @upadhyayabhii , He works for BJP and ABP News



Look how his drama got exposed , he deliberately entered the water, told people that he is stuck on live TV when there was a road right next to him with regular vehicular and pedestrian movement.pic.twitter.com/IWgM7VoRF7