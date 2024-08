Viral Video: रोबोट है या लड़की? पहचानों तो जानें, चीन का ये वीडियो इंटरनेट पर तहलका मचा रहा है, देखिए

Highlights बीजिंग में विश्व रोबोट सम्मेलन में मानवीय विशेषताओं वाले ह्यूमनॉइड रोबोट प्रदर्शित किए गए विश्व रोबोट सम्मेलन के कई वीडियोज सोशल मीडिया पर वायरल हो रहे हैं ह्यूमनॉइड "महिला" रोबोटों को गलियारे में चलते हुए देखा गया

Viral Video: तकनीक के क्षेत्र में की गई तरक्की के लिए चीन दुनिया भर में मशहूर है। हाल ही में बीजिंग में विश्व रोबोट सम्मेलन में मानवीय विशेषताओं वाले ह्यूमनॉइड रोबोट प्रदर्शित किए गए जिसे देखकर पूरी दुनिया हैरान रह गई। विश्व रोबोट सम्मेलन के कई वीडियोज सोशल मीडिया पर वायरल हो रहे हैं। एक एक्स उपयोगकर्ता द्वारा साझा किया गये वीडियो

में ह्यूमनॉइड "महिला" रोबोटों को गलियारे में चलते हुए देखा गया।

वीडियो शेयर करते हुए यूजर ने लिखा, ''यह बीजिंग वर्ल्ड रोबोटिक्स कांग्रेस से है, चीन ह्यूमनॉइड रोबोट की दौड़ में बहुत आगे दिख रहा है। ये सीधे-सीधे कल्पना से लगते हैं।''

यहां देखें वायरल वीडियो:

This from Beijing World Robotics Congress, China looks far ahead in the race for humanoid robots. These look straight out of sci-fi.👀 pic.twitter.com/vRPcDpw8Ut