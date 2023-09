चलती ट्रेन में सफाईकर्मी ने पटरी पर फेंका कचरा, वीडियो वायरल होने पर रेलवे ने कुछ यूं दिया जवाब

Highlights रेलवे का एक वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल कर्मचारी द्वारा पटरी पर कचरा फेंकने का वीडियो वायरल रेलवे में मामले में रिप्लाई किया

वायरल वीडियो: स्वच्छ भारत मिशन के तहत भारत में अब लोगों को सरकार द्वारा जागरूक किया जा रहा है। सार्वजनिक स्थानों पर कचरा न फेंकने से लेकर रेलवे, बसों में कूड़े को कूड़ादान में फेंकने के बारे में जागरूक किया जा रहा है।

समय के साथ कई लोगों ने इस अच्छी आदत को अपनाया भी है। इसके बावजूद कई बार यात्री सोशल मीडिया के जरिए रेलवे और बसों की वीडियो बना कर गंदगी को लेकर तरह-तरह की शिकायत करते हैं।

इसी तरह का एक वीडियो सोशल मीडिया पर तेजी से वायरल हो रहा है जिसमें रेलवे हाउसकीपिंग स्टाफ चलती ट्रेन में पटरी पर कूड़ा फेंकते हुए दिखाई दे रहा है। वीडियो में देखा जा सकता है कि कर्मचारी ट्रेन कोच का कूड़ा इकट्ठा करता है और उसे चलती ट्रेन से नीचे फेंक देता है।

इस घटना का एक वीडियो किसी यात्री ने अपने कैमरे पर कैद कर लिया और अब ये वायरल हो गया है। सोशल मीडिया साइट एक्स पर वीडियो शेयर किया गया है।

Swach Bharat Abhiyan ft Indian Railways!!

Regular scene in almost 99% of the trains running in IR, Not sure about protocols but this is failure of system, Thousands of tonnes of waste dumped daily on tracks,

Who should be held accountable for this? @RailMinIndia@RailwaySevapic.twitter.com/658fYiniZn