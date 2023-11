IND VS AUS FINAL: प्रयागराज में टीम इंडिया की विजय के लिए "किन्नर समुदाय ने की विशेष आरती", देखें वीडियो

Highlights प्रयागराज में किन्नर समुदाय ने भारत की जीत के लिए विशेष आरती की 19 नवंबर को भारत और ऑस्ट्रेलिया के बीच विश्व कप 2023 का फाइनल मुकाबला खेला जाएगा 20 साल बाद फाइनल में भारत और ऑस्ट्रेलिया का आमना सामना

IND VS AUS FINAL: गुजरात के अहमदाबाद स्थित नरेंद्र मोदी स्टेडियम में 19 नवंबर को भारत और ऑस्ट्रेलिया के बीच विश्व कप 2023 का फाइनल मुकाबला खेला जाएगा। भारत की जीत के लिए देशभर में प्रार्थनाओं का दौर शुरू हो चुका है। इसकी एक झलक उत्तर प्रदेश के प्रयागराज में देखने को मिली है। यहां पर किन्नर समुदाय ने भारत की जीत के लिए विशेष आरती की है।

#WATCH | Uttar Pradesh: Members of the transgender community in Prayagraj performed a special prayer for Team India's victory in the World Cup final. pic.twitter.com/suXKbIVF2f