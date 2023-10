ICC World Cup 2023 के टॉप 10 कैप्टन के साथ द ग्रेट खली की फोटो क्यों हो रही वायरल? सोशल मीडिया पर अतरंगी कमेंट्स की आई बाढ़

ICC World Cup 2023: क्रिकेट टूर्नामेंट आईसीसी वर्ल्ड कप 2023 का आगाज हो चुका है और सभी 10 टीमें रोमांचक मुकाबलों के लिए तैयार हैं। आज वर्ल्ड कप का कारवां इंग्लैंड और न्यूजीलैंड के शानदार मैच से शुरू होगा जिस पर सभी क्रिकेट प्रेमियों की नजरें टिकी हुई है।

मैच से पहले आज अहमदाबाद में कैप्टन डे का आयोजन किया गया जिसमें सभी 10 देशों की टीमों के कप्तान शामिल हुए। इन कप्तानों की तस्वीरें भी सोशल मीडिया पर वायरल हो रही है लेकिन इसमें सबसे दिलचस्प बात कुछ और है जिसने सभी का ध्यान अपनी ओर खींचा।

दरअसल, इन 10 कप्तानों के अलावा इस तस्वीर में द ग्रेट खली भी मौजूद हैं। उन्होंने सभी कप्तानों से मुलाकात की और बातचीत भी की। खली ने रोहित शर्मा के साथ हाथ मिलाया और साथ ही जोस बटलर, पैट कमिंस, बाबर आजम सभी कप्तानों से मुलाकात की। इस दौरान पैट कमिंस ने खली को उनके साइज की बड़ी सी जर्सी भी गिफ्ट की।

इस दौरान उनकी जो तस्वीरें सामने आई वह सोशल मीडिया पर तेजी से वायरल हो रही है। सोशल मीडिया पर फोटो वायरल होने के बाद से यूजर्स और क्रिकेट फैन्स के बीच कमेंट्स करने की होड़ मच गई है। कई यूजर्स ने तो मीम्स बनाकर पोस्ट करना शुरू कर दिया है।

इसी कड़ी में एक्स पर एक यूजर ने रोहित और खली की हाथ मिलाने वाली फोटो पर कमेंट किया, "ओ भाई भाई...हाथ न दबा देना रोहित को अभी इसी हाथ से छक्के मारने हैं।" एक अन्य ने मजकियां अंदाज में कहा कि लंबू और छोटू की जोड़ी। ऐसे ही कई और कमेंट्स तेजी से वायरल हो रहे हैं।

The Great Khali handshake with Rohit Sharma. pic.twitter.com/6gI5ZazG4M

Rohit Sharma is absolutely amazed by the larger-than-life personality of The Great Khali! 🤩🌟



"Khali bhai, phook maar ke Rohit Sharma ko seedha world cup ke final mai bhej do!" 💛