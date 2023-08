फ्री में नहीं लिया गिफ्ट! उपहार में मिले मिक्सर का चेक के जरिए किया था पेमेंट, डॉ. एपीजे अब्दुल कलाम को याद करते हुए IAS अधिकारी ने शेयर किया फोटो

Highlights डॉ. एपीजे अब्दुल कलाम को लेकर एक खबर सामने आई है। सोशल मीडिया पर उनका एक बैंक चेक वायरल हो रहा है। उन्होंने यह बैंक चेक एक गिफ्ट की रकम अदा करते हुए काटा था।

Viral News: डॉ. एपीजे अब्दुल कलाम भारत के एक महान वैज्ञानिक और राष्ट्रपति थे। यही नहीं वे एक बहुत ही सिद्धांतवादी व्यक्ति थे जिन्होंने कोई भी उपहार या उपकार स्वीकार करना सही नहीं समझते थे। राष्ट्रपति कलाम के इसी गुण को आईएएस अधिकारी एम वी राव ने एक लंबे पोस्ट के जरिए बताया है।

आईएएस अधिकारी राव ने बताया कि राष्ट्रपति कलाम कितने सिद्धांतवादी व्यक्ति थे कि वे किसी से गिफ्ट नहीं लेते थे। ऐसा ही एक घटना का जिक्र आईएएस अधिकारी ने किया है जिसमें राष्ट्रपति कलाम को गिफ्ट मिलने पर बाद में उसके पैसे देने की बात सामने आई थी।

आईएएस अधिकारी राव ने एक पोस्ट शेयर किया है जिसमें राष्ट्रपति कलाम का एक बैंक चेक देखा गया है। दरअसल, राष्ट्रपति कलाम एक प्रोग्राम में हिस्सा लिए था जहां वहां बतौर गिफ्ट एक मिक्सर दिया गया था। पहले राष्ट्रपति कलाम ने उसे स्वीकार करने से मना कर दिया था लेकिन बार-बार कहने पर वे उसे ले लिए थे।

