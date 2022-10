आज से पहले किसी नेता या मुखिया ने नहीं किए होंगे ऐसे वादे, जानें सरपंच चुनाव में उम्मीदवार के अजीबो-गरीब पोस्टर-सह-घोषणापत्र

Highlights हरियाणा सरपंच चुनाव के उम्मीदवार का एक अजीबो-गरीब पोस्टर-सह-घोषणापत्र खूब वायरल हो रहा है। पोस्टर में उम्मीदवार फ्री दारू और मेकअप किट जैसे और लुभावने दावे करते हुए देखे जा रहा है। यही नहीं उम्मीदवार ने यह भी दावा किया है कि अगर वे जीत गए तो गांव में तीन एयरपोर्ट भी बनवा देंगे।

Viral News: सोशल मीडिया पर एक पोस्टर जमकर वायरल हो रहा है जिसमें सरपंच उम्मीदवार द्वारा अनोखे वादे किए गए है। एक नहीं दो नहीं तीन..बल्कि सरपंच उम्मीदवार ने कुल 13 वादे किए है जिन्हें वे दावा कर रहे है कि अगर वे चुनाव जीत जाते है तो वे इसे पूरा करेंगे।

आपको बता दें कि सरपंच उम्मीदवार द्वारा किए गए इस वादे में हर किसी के जरूरतों को ध्यान में रखा गया है। सरपंच उम्मीदवार ने इनके लिए कुछ न कुछ जरूर रखा है और वादा भी किया है कि चुनाव जीतने के बाद इसे पूरा किया जाएगा।

हरियाणा के सिरसाध गांव में सरपंच पद के उम्मीदवार जयकरण लठवाल का एक पोस्टर खूब वायरल हो रहा है। इस पोस्टर को भारतीय पुलिस सेवा (आईपीएस) अधिकारी अरुण बोथरा ने ट्वीट किया है। उन्होंने ट्वीट करते हुए लिखा है, “मैं इस गांव में जा रहा हूं।”

Am shifting to this village 🤣 pic.twitter.com/fsfrjxbdLc