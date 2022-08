Har Ghar Tiranga: चंडीगढ़ ने अबू धाबी का रिकॉर्ड तोड़ा, नया गिनीज वर्ल्ड रिकॉर्ड बनाया, लहराते राष्ट्रध्वज की सबसे बड़ी मानवीय श्रृंखला, देखें वीडियो

Highlights उपलब्धि संयुक्त अरब अमीरात (यूएई) के पूर्व के रिकॉर्ड को तोड़कर प्राप्त की गई। एनआईडी फाउंडेशन एवं चंडीगढ़ फाउंडेशन ने एक नया विश्व रिकॉर्ड बनाया गया है। यूएई ने 2017 में 4,130 लोगों की मदद से लहराते राष्ट्रीय ध्वज की सबसे बड़ी मानव छवि बनाने का रिकॉर्ड बनाया था।

चंडीगढ़ः चंडीगढ़ विश्वविद्यालय ने यहां लहराते राष्ट्रध्वज के आकार में दुनिया की सबसे बड़ी मानव श्रृंखला बनाकर शनिवार को नया गिनीज वर्ल्ड रिकॉर्ड (जीडब्ल्यूआर) बनाया। यह उपलब्धि संयुक्त अरब अमीरात (यूएई) के पूर्व के रिकॉर्ड को तोड़कर प्राप्त की गई।

विश्वविद्यालय द्वारा जारी एक विज्ञप्ति के अनुसार, चंडीगढ़ विश्वविद्यालय और अन्य विद्यालयों एवं महाविद्यालयों के कम से कम 5,885 छात्र, एनआईडी फाउंडेशन के स्वयंसेवक और अन्य गणमान्य व्यक्ति यहां चंडीगढ़ क्रिकेट स्टेडियम में लहराते झंडे वाली छवि की मानव श्रृंखला बनाने के लिए एकत्र हुए।

#WATCH | Guinness World Record for the largest human image of a waving national flag achieved by Chandigarh University and NID Foundation at Chandigarh today. Union Minister Meenakashi Lekhi was also present here on the occasion. pic.twitter.com/6jRgnsi5um

‘गिनीज वर्ल्ड रिकॉर्ड्स’ के आधिकारिक निर्णायक स्वप्निल डांगरीकर ने कहा, ‘‘अबू धाबी, संयुक्त अरब अमीरात के ‘जेम्स एजुकेशन’ का ‘लहराते राष्ट्रीय ध्वज की सबसे बड़ी मानव छवि’ का पिछला विश्व रिकॉर्ड टूट गया है और आज के कार्यक्रम में एनआईडी फाउंडेशन एवं चंडीगढ़ फाउंडेशन ने एक नया विश्व रिकॉर्ड बनाया गया है।’’

यूएई ने 2017 में 4,130 लोगों की मदद से लहराते राष्ट्रीय ध्वज की सबसे बड़ी मानव छवि बनाने का रिकॉर्ड बनाया था। इस कार्यक्रम में चंडीगढ़ के प्रशासक और पंजाब के राज्यपाल बनवारीलाल पुरोहित, केंद्रीय विदेश एवं संस्कृति राज्य मंत्री मीनाक्षी लेखी, एनआईडी के मुख्य संरक्षक और चंडीगढ़ विश्वविद्यालय के कुलपति सतनाम सिंह संधू और केंद्र शासित प्रदेश प्रशासन के अन्य वरिष्ठ अधिकारी मौजूद रहे।

A Guinness World Record for the largest human image of a waving national flag, made at Chandigarh, Sec 16 Stadium.



Breaking the earlier record of UAE, the new record was made here when 5885 people gathered to achieve the feat.



Union Minister Meenakashi Lekhi was also here. pic.twitter.com/PVxgPTZYGg