गुजरात में गरबा करते-करते 21 साल के युवक की हार्ट अटैक से मौत, कैमरे में कैद हुई पूरी घटना

Highlights गुजरात के आणंद जिले में गरबा करने के दौरान 21 साल के युवक को आया हार्ट अटैक, मौत। गरबा का आयोजन आणंद में तारापुर की शिव शक्ति सोसायटी द्वारा किया गया था। अस्पताल ले जाने के दौरान रास्ते में हुई युवक की मौत, वीडियो बना रहे दोस्तों के कैमरे में पूरी घटना हुई कैद।

आणंद: नवरात्रि में इन दिनों देश के कई राज्यों और जिलों में गरबा का आयोजन हो रहा है। गुजरात के आणंद जिले में भी ऐसा ही एक आयोजन चल रहा था लेकिन कुछ ऐसा हुआ जिसने लोगों को शोक से भर दिया। दरअसल, रविवार को आणंद में गरबा की धुन पर डांस करने के दौरान 21 साल के एक शख्स की अचानक मौत हो गई। गरबा का आयोजन आणंद में तारापुर की शिव शक्ति सोसायटी द्वारा किया गया था।

इसी आयोजन में वीरेंद्र सिंह रमेश भाई राजपूत भी गरबा कर रहे थे। हालांकि, इसी दौरान वे डांस करते हुए अचानक बेहोश हुए और फिर उनकी मौत हो गई। यह पूरी घटना उनके एक दोस्त के कैमरे में कैद हो गई। घटना के बाद पूरे इलाके में शोक की लहर दौड़ गई।

