केवल 47.17 सिकेन्ड में बाल काट कर शख्स यूं बना दुनिया का सबसे तेज हेयर ड्रेसर, देखें वीडियो

Highlights केवल 47.17 सिकेन्ड में शख्स ने बाल काटकर रिकॉर्ड बना रखा है। ऐसे में पिछले साल से इस रिकॉर्ड को अभी तक कोई तोड़ नहीं पाया है। इसका एक वीडियो भी सामने आया है जिसमें उसे बाल काटते हुए देखा गया है।

Guinness World Records Fastest Haircut: सोशल मीडिया पर गिनीज बुक ऑफ रिकॉर्ड द्वारा शेयर किया हुआ एक वीडियो फिर से वायरल हो रहा है। वीडियो में एक शख्स को चन्द सिकेन्ड में बाल काटते हुए देखा गया है।

आपको बता दें कि यह वीडियो पांच साल पुराना है। लेकिन हैरानी की बात यह है कि इस पांच साल में इस रिकॉर्ड को किसी ने तोड़ा नहीं है। अब जब गिनीज बुक ऑफ रिकॉर्ड ने इस वीडियो को फिर से शेयर किया है तो लोग इस पर अलग-अलग रिएक्शन्स दे रहे है।

गिनीज बुक ऑफ रिकॉर्ड द्वारा शेयर किए गए इस पुराने में वीडियो में एक शख्स को देखा गया है जो उसके सामने बैठे एक दूसरे शख्स का बात काट रहा है। आपको बताता चलू की महज 47.17 सिकेन्ड में शख्स ने उसकी बाल काट दी जो अपने आप में एक रिकॉर्ड है।

वीडियो में दिखता है एक शक्स दूसरे शख्स का बाल काट रहा है। इसके लिए वह अपने सामानों का इस्तेमाल करते हुए भी देखा गया है। वीडियो में शख्स को केवल हेयर ड्रायर और कंघी से बाल काटते हुए देखा गया है।

Need a quick trim? How about a 45 second trim? 💇‍♂️ pic.twitter.com/DqeokLazg2