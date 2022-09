अचानक गिर पड़ा ब्रिटेन की महारानी एलिजाबेथ के ताबूत के सामने खड़ा गार्ड, सोशल मीडिया पर वीडियो वायरल

Highlights वेस्टमिंस्टर ऐबे में सोमवार को महारानी एलिजाबेथ का अंतिम संस्कार किया जाएगा। फिलहाल महारानी एलिजाबेथ का पार्थिव शरीर चार दिनों के लिए वेस्टमिंस्टर हॉल में रखा गया है। महारानी एलिजाबेथ के पार्थिव शरीर को मंगलवार को लंदन लाया गया था।

लंदन: ब्रिटेन की दिवंगत महारानी एलिजाबेथ को अंतिम विदाई दिए जाने की प्रक्रिया इन दिनों लंदन में चल रही है। महारानी एलिजाबेथ का पार्थिव शरीर मंगलवार शाम को स्कॉटलैंड से लंदन पहुंचा। ताबूत को मंगलवार को अंतिम रात बकिंघम पैलेस में रखा गया। इसके बाद बुधवार से इसे चार दिन के लिए वेस्टमिंस्टर हॉल (ब्रिटिश संसद) में रखा गया है। हालांकि बुधवार को एक अजीबोगरीब वाकया वेस्टमिंस्टर हॉल में हो गया।

दरअसल, महारानी एलिजाबेथ के ताबूत के सामने खड़े गार्ड में से एक सदस्य अचानक गिर पड़ा। इस घटना का वीडियो सोशल मीडिया पर भी वायरल हो रहा है। ये वाकया उस समय हुआ जब महारानी को श्रद्धांजलि देने के लिए कई लोग वहां पहुंच रहे थे। सामने आये वीडियो में नजर आता है कि वर्दी में खड़ा गार्ड अचानक जमीन पर गिर पड़ा। इसके बाद तत्काल दो अन्य पुलिसकर्मी उसे उठाने की कोशिश करने के लिए दौड़ पड़े। यूके मीडिया के अनुसार गार्ड को इलाज के लिए अस्पताल ले जाया गया।

