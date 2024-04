Married Woman Affair: 3 बच्चों की मां को हुआ प्यार, पति से कहा, 'घर में मुझे प्रेमी भी चाहिए'

Highlights गोरखपुर में बिजली के खंबे पर चढ़ी महिला 34 साल की महिला को किसी ओर से हुआ प्यार पति से कहा, प्रेमी को घर में रहने दिया जाए

Married Woman Affair: फिल्म शोले तो आपको याद ही होगी। इस फिल्म में फिल्म अभिनेत्री हेमा मालिनी के प्रेम में कैसे सुसाइड करने के लिए फिल्म अभिनेता धर्मेंद्र पानी की टंकी पर पहुंच जाते हैं। गांव में तमाशा हो जाता है। सभी पानी की टंकी के नीच जमा हो जाते हैं और फिल्म अभिनेता से नीचे उतरने की बात कहते हैं। लेकिन, धर्मेंद्र नीचे नहीं उतरते हैं।

For a change this time its not a Husband who climbed to an electric Pole but instead its the wife. In Gorakhpur, UP a Mother of three fall in love with a Man and asked her husband to allow her lover to stay in the same house. When the husband refused she climbed to an electric… pic.twitter.com/MJA7yfFAm2