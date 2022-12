जी20 सर्वदलीय बैठक में पीएम मोदी के सामने हाथ जोड़े केजरीवाल की फिल्म अभिनेता ने शेयर की तस्वीर, कहा- कैप्शन दीजिए, ऐसे मिले जवाब

Highlights तस्वीर को फिल्म अभिनेता रणवीर शौरी ने अपने ट्विटर पर शेयर की है। सोमवार को राष्ट्रपति भवन में जी20 की तैयारियों को लेकर पीएम ने सर्वदलीय बैठक बुलाई थी। बैठक की कई तस्वीरें सोशल मीडिया पर वायरल हो रही हैं।

नई दिल्लीः केंद्र सरकार अगले साल भारत की मेजबानी में होने वाले जी-20 शिखर सम्मेलन के लिए सुझाव मांगने, रणनीतियों पर चर्चा करने और अंतिम रूप देने के लिए सोमवार को सर्वदलीय बैठक बुलाई थी। इस बैठक की कई तस्वीरें सोशल मीडिया पर वायरल हो रही हैं। इसी में से एक तस्वीर दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल की है जिसमें वह पीएम मोदी के सामने हाथ जोड़कर खड़े हुए हैं।

इस तस्वीर को फिल्म अभिनेता रणवीर शौरी ने भी अपने ट्विटर पर शेयर की है। पीएम मोदी के सामने हाथ जोड़े खड़े केजरीवाल की तस्वीर को अभिनेता ने लोगों से कैप्शन देने को लेकर सुझाव मांगा जिसपर यूजर्स की खूब प्रतिक्रियाएं आ रही हैं। कई प्रतिक्रियाएं व्यंग्य लहजे में हैं तो कई ने तंज कसा है।

एक यूजर ने लिखा- मोदी जी सिसोदिया के लिए मसाज का प्रबंध कर दिया है, अगले सप्ताह गिरफ्तार करवा दो। एक ने लिखा, मैं आपका आज्ञाकारी बना रहूंगा। एक अन्य ने लिखा, फोटो देखकर लग रहा है कि माहौल कुछ ऐसा ही रहा होगा। ममता और खासकर केजरीवाल कह रहे होंगे, आप तो बिग बॉस हैं, थोड़ा पैसा मिल जाता तो बड़ी मेहरबानी होती।

एक यूजर ने मोदी के सामने खड़े कांग्रेस के अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे की तस्वीर पोस्ट की है और अभिनेता से कहा कि इसका भी कैप्शन दीजिए। इस तस्वीर में कांग्रेस अध्यक्ष पीएम के सामने जैकेट में हाथ डाले खड़े हैं। ऐसी कई प्रतिक्रियाएं हैं, देखिएः

