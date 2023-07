Video: रेस्तरां में खाना खाने गए परिवार को फूड में मिला मरा हुआ चूहा, मलाई मटन आर्डर करने पर परोसा गया डेड रैट

Highlights पंजाब के लुधियाना में एक अजीब घटना सामने आई है। यहां पर रेस्तरां में खाना खाने गए परिवार को मरा हुआ चूहा परोसा गया है। ऐसे में परिवार के इस दावे को रेस्तरां के मालिक ने खारिज कर दिया है।

चंड़ीगढ़: इंटरनेट पर एक वीडियो सामने आया है जिसमें यह दावा किया गया है कि खाने में कथित तौर पर मरा हुआ चूह परोसा गया है। वीडियो को लेकर यह दावा किया गया है कि एक परिवार लुधियाना में पंजाब के प्रसिद्ध भोजनालयों में एक रेस्तरां में खाना खाने के लिए गया था और वहां एक काफी फेमस डिश को आर्डर किया था।

दावा है कि रेस्तरां में मलाई मटन आर्डर किया गया था और परिवार के पास जब डिश आया तो उसमें एक मरा हुआ चूहा मिला है। घटना का वीडियो सोशल मीडिया पर जमकर वायरल हो रहा है। हालांकि रेस्तरां के मालिक ने परिवार के दावे को खारिज कर दिया है।

वायरल हो रहे इस वीडियो में यह देखने को मिला है कि एक फूड का वीडियो बनाया जा रहा है जिस दावे में मलाई मटन कहा गया है। वीडियो में फूड में से एक चीज को निकाल दिखाया जा रहा जिसे लेकर यह दावा किया जा रहा है कि यह कथित तौर पर चूहा है।

A customer at a Prakash restaurant, Ludhiana alleged that he was served a rat while ordering Mutton. pic.twitter.com/WFlEA44DJM

वीडियो में चूहे को दिखाने वाली घटना का फोटो भी लिया जा रहा है। जारी वीडियो में मांस के कई पीस भी देखे जा सकते है। घटना के इस वीडियो को कई सोशल मीडिया यूजर्स द्वारा भी शेयर किया गया है और इस पर यूजर्स अलग-अलग प्रतिक्रिया भी दे रहे है।

Parkash dhaba Ludhiana. India Serve rat in chicken curry. Restaurant owner bribe the food inspector and go free??? Very poor standards in Kitchen of many Indian restaurants. Be aware . pic.twitter.com/chIV59tbq5