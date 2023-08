Video: इलेक्ट्रिक स्कूटी में शख्स ने लगाया अनोखा हॉर्न, सड़क पर बजाते ही सभी ने दिया बाइक को साइड, सुनें साउंड

Highlights सोशल मीडिया पर एक वीडियो तेजी से वायरल हो रहा है। वीडियो में एक इलेक्ट्रिक स्कूटी को अनोखा हॉर्न यूज करते हुए देखा गया है। ऐसे में वीडियो को देख एक यूजर ने कमेंट कर लिखा है कि "बवाल भाई"।

Viral Video: सोशल मीडिया पर एक वीडियो तेजी से वायरल हो रहा है जिसमें एक इलेक्ट्रिक स्कूटी द्वारा फनी हॉर्न से सड़क पर लोगों को हैरान कर देने का मामला सामने आया है। वीडियो में यह देखा गया है कि सड़क पर एक इलेक्ट्रिक स्कूटी चल रही है और वह जब हॉर्न मारती है तो आस-पास चल रहे लोग आशचर्य हो जाते है।

वीडियो को 'मुन्ना' नामक एक यूजर्स ने ट्विटर पर शेयर किया है जिसे देख कई सोशल मीडिया यूजर्स फनी रिएक्शन्स दे रहे है।

वायरल हो रहे इस वीडियो में यह देखने को मिला है कि सड़क पर एक इलेक्ट्रिक स्कूटी चल रही है और आस-पास कई और गाड़ी भी है। इस दौरान सामने आ रही एक बाइक को इलेक्ट्रिक स्कूटी ने हॉर्न दिया और वह हॉर्न को सुन कर सभी हैरान हो गए।

If u own a electric vehicle this has to be ur horn 😂😂😂 pic.twitter.com/I9F3U9Pvhi