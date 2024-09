Viral Video: तिरुपति बालाजी के लड्डू में निकला तंबाकू! भक्त ने पशु चर्बी विवाद के बीच शेयर किया वीडियो, देखें

Highlights गोलागुडेम पंचायत निवासी डोंथु पद्मावती ने कहा कि उन्हें 19 सितंबर को तिरुमाला मंदिर का दौरा करने के बाद तंबाकू मिला। पद्मावती, कई अन्य भक्तों की तरह, अपने परिवार और पड़ोसियों के साथ साझा करने के लिए तिरुपति लड्डू वापस ले गईं। प्रसाद को पवित्र माना जाता है और इस तरह की गंदगी मिलना दिल दहला देने वाला है।

तेलंगाना के खम्मम जिले के एक भक्त ने पवित्र तिरुपति लड्डू पर चिंता जताई है, जिसने दावा किया है कि उसने घर ले गए प्रसाद में कागज में लिपटे तंबाकू के टुकड़े पाए हैं। यह घटना उस विवाद के बीच घटी है जो पशु वसा का उपयोग करके धार्मिक बलिदान की तैयारी पर लंबे समय से जारी है।

गोलागुडेम पंचायत निवासी डोंथु पद्मावती ने कहा कि उन्हें 19 सितंबर को तिरुमाला मंदिर का दौरा करने के बाद तंबाकू मिला। स्वर्गीय कृपा के संकेत के रूप में, पद्मावती, कई अन्य भक्तों की तरह, अपने परिवार और पड़ोसियों के साथ साझा करने के लिए तिरुपति लड्डू वापस ले गईं।

पद्मावती ने अपनी गहरी नाराजगी व्यक्त करते हुए कहा, "जब मैंने लड्डू बांटने के लिए खोला तो एक छोटे कागज में तंबाकू के टुकड़े लिपटे हुए देखकर मैं भयभीत हो गई। प्रसाद को पवित्र माना जाता है और इस तरह की गंदगी मिलना दिल दहला देने वाला है।"

Amber (Tobacco/Gutka) cover is found in Tirumala Laddu Prasada

Please don't play with sentiments of the devotees 🙏🙏🙏#TirupatiLaddu#Tirumalapic.twitter.com/8Z4CnN3hk2