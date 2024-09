VIDEO: दिल्ली मेट्रो में चले थप्पड़, 2 लड़कियों की भयंकर लड़ाई का वीडियो हुआ वायरल

Highlights Delhi Metro Girls Fight Video: मेट्रो में 2 लड़कियों की लड़ाई का वीडियो वायरल Metro Viral Video: दिल्ली मेट्रो में दो महिलाओं की लड़ाई का वीडियो वायरल

Delhi Metro Girls Fight Video: दिल्ली मेट्रो में सफर करने बाले यात्रियों ने मेट्रो में अक्सर लोगों को सीट या किसी और बात पर बहस करते देखा होगा। लेकिन आज मामला कुछ अलग है सोशल मीडिया पर दो लड़कियों की लड़ाई का एक वीडियो तेजी से वायरल हो रहा है। ये वीडियो दिल्ली मेट्रो का बताया जा रहा है अभी ये नहीं पता चला है की ये कौन सी लाइन का वीडियो है। वीडियो में एक लड़की बैठी होती हैं और एक गेट के पास खड़ी होती है। बैठी वाली लड़की पहले हाथ चलते हुए मारती है, इसके बाद दोनों में भयंकर लड़ाई शुरू हो जाती है। इसके बाद गेट के पास खड़ी लड़की धमकी देती है, "मेरे ऊपर हाथ उठाती है, तू अब जेल में जाएगी" लड़ाई का ये वीडियो सोशल मीडिया पर तेजी से वायरल हो रहा है, वायरल वीडियो को सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर @SamSiff नाम के अकाउंट से शेयर किया गया है।

