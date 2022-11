दिल्ली हवाईअड्डे पर महिला ने बच्चे को जन्म दिया, एयरपोर्ट के मेदांता क्लीनिक में जन्मा पहला शिशु, नन्हे ‘यात्री’ के आगमन का स्वागत

Highlights महिला को सुबह नौ बजकर 20 मिनट पर चिकित्सा सुविधा केंद्र लाया गया था। सुबह करीब नौ बजकर 40 मिनट पर बच्चे को जन्म दिया। दिल्ली अंतरराष्ट्रीय हवाईअड्डे के मेदांता क्लीनिक में जन्मा यह पहला शिशु है।

नई दिल्लीः दिल्ली हवाईअड्डे के टर्मिनल तीन पर बुधवार को एक महिला ने एक बच्चे को जन्म दिया। गर्भवती महिला और उसके पति को मंगलवार को कर्नाटक के हुब्बली जाने के लिए उड़ान भरनी थी, लेकिन हवाई अड्डे पर विमान का इंतजार करते समय महिला को प्रसव पीड़ा उठी और उसने एक लड़के को जन्म दिया।

शिशु के जन्म के दौरान महिला की मदद करने वाले चिकित्सक डॉ. प्रवीण सिंह ने बताया कि प्रसव पीड़ा उठने पर महिला को टर्मिनल तीन में चिकित्सा सुविधा केंद्र लाया गया, जहां उसने बच्चे को जन्म दिया। सिंह ने बताया कि महिला को सुबह नौ बजकर 20 मिनट पर चिकित्सा सुविधा केंद्र लाया गया था और उसने सुबह करीब नौ बजकर 40 मिनट पर बच्चे को जन्म दिया।

Welcoming the youngest passenger ever!

Celebrating the arrival of the First Baby at Terminal 3, Medanta Facility.

Mother and child, both are doing well.#NewBorn#YoungestPassengeratDEL#DELCarespic.twitter.com/BqHZA4WWno