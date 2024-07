Budget 2024 Memes: आम बजट पेश होते ही आईं मीम्स की सुनामी, यूजर्स के रिएक्शन देख हंस पड़ेंगे आप

Budget 2024 Memes Viral: केंद्रीय मंत्री निर्मला सीतारमण ने मंगलवार को आम बजट पेश किया है। मोदी सरकार के तीसरे कार्यकाल का यह पहला बजट है वहीं, बतौर वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण सातवीं बार बजट पेश कर रही हैं। साल 2024-25 के बजट में कई नई घोषणाएं हुई है जिन्हें लेकर अब सोशल मीडिया पर मीम्स वायरल हो रहे हैं। तमाम यूजर्स तरह-तरह के रिएक्शन दे रहे हैं जिन्हें देख आप अपनी हंसी नहीं रोक पाएंगे। इस बजट में बिहार और आंध्र प्रदेश को करोड़ों रुपयों की सौगात मिली है, जहां इस साल के लोकसभा चुनाव में बीजेपी की जीत के बाद सरकार बनी। हालांकि, उत्तर प्रदेश और मध्य प्रदेश को कुछ खास बजट में नहीं मिला जिसके बाद कई यूजर्स ने इस पर चुटकी लेते हुए मीम्स शेयर किए।

एक यूजर ने मध्य प्रदेस की तर्ज पर वीडियो शेयर किया...

कर्नाटक को बजट में कुछ न मिलने पर एक यूजर्स ने शेयर किया...

Karnataka people who keep giving majority seats to BJP every election, looking at the budget.🤡#Budget2024pic.twitter.com/zEv0Ucn8Sk — Harshitha (@gharshitha_) July 23, 2024

कई फिल्मों के सीन को एडिट करके मीम्स शेयर किए जा रहे हैं...

Honest taxpayer at the end of the day......!#Budget2024pic.twitter.com/93Kt0jegpM — Krishna (@Atheist_Krishna) July 23, 2024

ऑनलाइन चर्चा तब शुरू हुई जब सीतारमण ने बजट का अनावरण किया, जिसमें आंध्र प्रदेश के लिए 15,000 करोड़ रुपये की भारी घोषणा की गई, क्योंकि सरकार का लक्ष्य आंध्र प्रदेश पुनर्गठन अधिनियम के तहत अपनी प्रतिबद्धताओं को पूरा करना है। प्रतिक्रिया तीव्र और हास्यप्रद थी, जिसमें कई मीम्स ने उदार वित्तीय प्रोत्साहन का मजाक उड़ाया।

Nitish Kumar and Chandrababu Naidu after getting 26,000 CR and 15,000 CR for their states. #Budget2024pic.twitter.com/3gQ2ZKxxL3 — Prayag (@theprayagtiwari) July 23, 2024

जैसे-जैसे बजट में घोषणाएं हुई है, सोशल मीडिया पर हलचल मची हुई है और मीम्स हमारी स्क्रीन पर छा रहे हैं।

Chandrababu Naidu aur Nitish Kumar #Budget2024 sunte huye pic.twitter.com/sefmlC2rDL — Raja Babu (@GaurangBhardwa1) July 23, 2024

मीम्स में लोगों के मूड को पकड़ने के लिए अनूठा तरीका अपनाया है। चाहे वह पंचायत से गंभीर लेकिन हास्यपूर्ण ‘प्रधान जी’ हों या वेलकम से प्रतिष्ठित उदय शेट्टी, हर कोई मीम्स के उन्माद का हिस्सा है। मध्यम वर्ग के मीम्स विशेष रूप से प्रासंगिक हैं। वे आम आदमी के संघर्षों और अपेक्षाओं को हंसी-मजाक के साथ उजागर करते हैं। कल्पना कीजिए कि एक मीम में एक मध्यम वर्गीय परिवार की मामूली कर छूट पर अतिरंजित खुशी दिखाई गई है।

