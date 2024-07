VIDEO: बिहार को मिले ₹ 26,000 करोड़, शर्ट उतार नाच रहे हैं अनिल कपूर!

Highlights बजट 2024 में बिहार को मिला विशेष पैकेज इसकी घोषणा होते ही बॉलीवुड स्टार्स अपने को नाचने से नहीं रोक पाए हालांकि, यहां ये बता दें कि बिहार को केंद्र ने ₹ 26,000 करोड़ आवंटित किए

Budget 2024: बिहार राज्य के लिए मोदी सरकारी 3.0 की ओर से वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण बजट पेश किया और साथ में उन्होंने बिहार के विकास को गति देने के लिए कई प्रोजेक्ट की घोषणा की। यही नहीं बिहार को नए एयरपोर्ट, मेडिकल कॉलेज और हाईवे बनाने की बात स्वीकारी है। गौरतलब है कि बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने पीएम नरेंद्र मोदी को तीसरी बार सत्ता में आने के लिए अपनी पार्टी का समर्थन दिया, जिससे जेडीयू की केंद्र में भूमिका बढ़ गई और इसका ही एक नजरिया आज बजट में देखने को मिला।

हालांकि, इस घोषणा के बाद बॉलीवुड स्टार अनिल कपूर जमकर नांच उठे और उन्होंने अपनी 'वेलकम' पर जमकर डांस भी किया। गौरतलब है कि उन्हें बिहार को मिले विशेष पैकेज पर वीडियो में वो अपनी खुशी जाहिर करते हुए दिख रहे हैं।

As a Bihari, along with the announced project i would also want to ask the @PMOIndia to make a dedicated team which can monitor the quality of projects in Bihar.pic.twitter.com/yX2avADX5w — John Wick (@shubhamroyop) July 23, 2024

इस क्रम में वित्त-मंत्री निर्मला सीतारमण ने बिहार को 26,000 करोड़ रुपए आंवटित करने की घोषणा की है। इसके साथ ही राज्य के आधारभूत ढांचे को मजबूती देने के लिए उन्होंने पटना-पूर्णिया एक्सप्रेस-वे, बक्सर-भागलपुर हाईवे, बोधगया-राजगिर-वैशाली-दरभंगा रूट और बक्सर से गुजर रही गंगा नदी पर नई टू-लेन ब्रिज बनाने की बात कही है। फिर क्या बजट के बाद सोशल मीडिया पर मीम्स की बाढ़ आ गई और कोई इसे बिहारी स्टाइल में सरकार का गुणगान करता दिख रहा, तो कोई सरकार के समर्थन देने पर बिहार को पैकेज के तौर पर इतने रुपए आवंटित होने पर कई अलग-अलग वीडियो शेयर कर रहा है।

वित्त-मंत्री निर्मला सीतारमण ने अपने बजट भाषण में कहा, "बिहार में नए हवाई अड्डे, मेडिकल कॉलेज और खेल बुनियादी ढांचे का निर्माण किया जाएगा। बहुपक्षीय विकास बैंकों से बाहरी सहायता के लिए बिहार सरकार के अनुरोधों में तेजी लाई जाएगी"।

Bihar and Andhra Pradesh after the budget. pic.twitter.com/IG2DMuPWDx — Narundar (@NarundarM) July 23, 2024

Congratulations Kannadigas.

Congratulations Bengalis.

Congratulations Tamils.

Congratulations Marathis.

Congratulations Malayalis.

Congratulations Punjabis.

The Tax you pay wont benefit you, your child or your State because in Budget, BJP donated it to Bihar.

Pay More 😂! — Garga Chatterjee (@GargaC) July 23, 2024

Centre announces 26000 crore for highway and road projects in Bihar



contractors, bridge chor : #Budget2024



pic.twitter.com/mbQNWjtxUs — SwatKat💃 (@swatic12) July 23, 2024

