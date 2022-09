भाजपा का सफेद टी-शर्ट को लेकर राहुल गांधी पर कटाक्ष, कांग्रेस ने साधा निशाना, जानें कैसी रही यूजर्स की प्रतिक्रिया

Highlights भाजपा ने टी-शर्ट की कीमत को लेकर राहुल गांधी पर कटाक्ष किया कांग्रेस ने राहुल गांधी पर कटाक्ष करने के लिए भाजपा पर निशाना साधा तस्वीर को साझा करते हुए भाजपा ने दावा किया कि टी-शर्ट की कीमत 41,257 रुपए है

नई दिल्ली: कांग्रेस ने शुक्रवार को भारतीय जनता पार्टी (भाजपा) पर टी-शर्ट की कीमत को लेकर राहुल गांधी पर कटाक्ष करने के लिए निशाना साधा। भाजपा ने ट्विटर पर गांधी की एक तस्वीर साझा की। इस तस्वीर की एक तरफ राहुल गांधी तो दूसरी तरफ सफेद बरबेरी टी-शर्ट नजर आ रही है। ये वो टी-शर्ट है जिसे उन्होंने कांग्रेस मार्च के दौरान पहना था। इस तस्वीर को साझा करते हुए भाजपा ने दावा किया कि टी-शर्ट की कीमत 41,257 रुपए है।

तस्वीर ट्वीट करते हुए भारतीय जनता पार्टी ने कैप्शन में लिखा, "भारत, देखो!" वहीं, भाजपा के इस ट्वीट का जवाब देते हुए कांग्रेस ने पूछा, "घबरा गए क्या?" कांग्रेस के अधिकारिक ट्विटर अकाउंट से ट्वीट कर लिखा गया, "अरे... घबरा गए क्या? भारत जोड़ो यात्रा में उमड़े जनसैलाब को देखकर। बाकी कपड़ों पर चर्चा करनी है तो मोदी जी के 10 लाख के सूट और 1.5 लाख के चश्मे तक बात जाएगी।"

अरे... घबरा गए क्या? भारत जोड़ो यात्रा में उमड़े जनसैलाब को देखकर।



मुद्दे की बात करो... बेरोजगारी और महंगाई पर बोलो।



बाकी कपड़ों पर चर्चा करनी है तो मोदी जी के 10 लाख के सूट और 1.5 लाख के चश्मे तक बात जाएगी।



बताओ करनी है? @BJP4Indiahttps://t.co/tha3pm9RYc — Congress (@INCIndia) September 9, 2022

बता दें कि राहुल गांधी ने अपनी पार्टी के कई सहयोगियों के साथ गुरुवार को कन्याकुमारी से 3,570 किलोमीटर लंबी 'भारत जोड़ो यात्रा' शुरू की। ढोल की थाप, तिरंगे के समंदर और 'भारत जोड़ो' के नारों के बीच विवेकानंद कॉलेज रोड, अगस्तीस्वरम से मार्च शुरू हुआ। शुक्रवार को राहुल गांधी ने कहा कि यात्रा विपक्षी एकता बनाने में मदद करेगी, हालांकि यह एक अलग अभ्यास है। मीडिया से बात करते हुए उन्होंने कहा कि इस मार्च का मकसद लोगों से जुड़ना, उनकी बात सुनना, समझना कि वे क्या सामना कर रहे हैं और उन्हें कुछ बातें भी बताईं।

देखिए यूजर्स की प्रतिक्रयाएं

वैसे मेने भी ये t shirt लेना है



मगर आप लोगो ने साइट का नाम नहीं लिखा।



खैर मैं तो स्क्रीन शॉट लगा रहा हु pic.twitter.com/sJbRENovwA — Rahul Sangelia (@rahulsangliya) September 9, 2022

तो आप क्या चाहते हैं,बेचारा ढंग के कपड़े भी ना पहने क्या?इतने सालों तक भारत को लूटा है, इतने महंगे कपड़े तो यह डिजर्व करता ही है। — 🇮🇳🇮🇳🇮🇳🇮🇳सनातनी संदीप🇮🇳 🇮🇳🇮🇳🇮🇳 (@SanataniChouha1) September 9, 2022

Check fact .... It is lower than what you shared....

Ab #BJP wale es T-shirt ke price me apna commission add kar ke price bata rahe hai ...

😂🤣😂🤣🤣 pic.twitter.com/iXNcUu4mqO — ASM VIKRAM 🇮🇳 (@vikramarne) September 9, 2022

Rahul Gandhi never claimed he is fakir. His ancestors were at top post, their legitimate pension and his current income from assets is enough to maintain his life standards. — Dinesh Wadera (@dineshwadera) September 9, 2022

Modi is PM and maybe he's using expensive things just like other PM's around the globe. But who is Rahul Gandhi? How he earns ? — Rony (@lmaodedman) September 9, 2022

चाय बेचने वाला आदमी दस लाख का शूट पहन सकता है लेकिन पूर्व प्रधानमंत्री का लड़का चार हज़ार का नहीं 😂😂



इसी को कहते हैं संघी अफीम 😂 — Jogendra Rajput (@JogendraCongres) September 9, 2022

वो कहते हैं की देश में बेरोज़गारी हैं फिर आजकल के ये लड़के 41000 का T-shirt पहन कर उछल-कूद कैसे कर रहे हैं ?? — Pankaj Tiwarri 🇮🇳 (@PankajTiwarri) September 9, 2022

Suit jisne gift kiya tha, uska naam pata hai

Suit jisne pehna tha, uska pata hai

Suit jisne khareeda aur uska paisa kahan hai, woh bhi sabko pata hai



Magar aaj tak desh ko ye pata nahi chala hai ke ye TShirt, foreign holidays aur mehnhe shauk ke paise kahan se aate hain. — Peacefully Political 🇮🇳 (@peacefullypolit) September 9, 2022

