VIRAL VIDEO: लड़की के मुंह से निकली चीख... बाइक पर स्टंट करना पड़ा भारी, वीडियो हुआ वायरल

Highlights Bike Stunt: बाइक पर स्टंट करना पड़ा भारी Bike Dangerous Stunt: खतरनाक बाइक स्टंट Viral Video: लड़की बाइक के टायर के बीच फंसी

Bike Wheelie Stunt Video: बाइक स्टंट का एक वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है, इस वीडियो में एक लड़का मोटरसाइकिल चला रहा होता है और पीछे एक लड़की बैठी होती है, जैसे ही लड़का मोटरसाइकिल पर स्टंट करता है लड़की की 3 बार चीख निकल जाती है।

आपको बता दें जैसे ही लड़का स्टंट के लिए मोटरसाइकिल का फ्रंट टायर हवा में उठाता है। पीछे बैठी लड़की फिसल कर मोटरसाइकिल के पीछे वाले टायर पर गिर जाती है और उनकी चीख निकल जाती है। तेज गति से मोटरसाइकिल चलाना और स्टंट करना इन दोनों को भारी पड़ गया, सोशल मीडिया पर इस वीडियो को लाखों बार देखा चुका है।

Kolkata biker caught on camera performing a dangerous wheelie stunt, nearly throwing off his pillion rider. Reckless and risky behavior on the roads!#Kolkata#WestBengal#BikeStunt#RoadSafety#LokmatTimespic.twitter.com/cdZrKtAITs