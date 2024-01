Viral Video: बिहार के सीतामढ़ी में दिनदहाड़े पुलिस ने दलित महिला को लाठी से पीटा, पुलिस ने जारी किया स्पष्टीकरण

Highlights वीडियो में सिंह को वर्दी में सार्वजनिक रूप से दलित महिला पर डंडे से हमला करते हुए दिखाया गया है, जबकि आसपास खड़े लोग इस परेशान करने वाले दृश्य को देख रहे हैं दुर्भाग्यवश, कोई भी दर्शक उस गरीब महिला की मदद के लिए आगे नहीं आया

Bihar Viral Video:बिहार के सीतामढ़ी जिले में हिंसा की एक चौंकाने वाली घटना सामने आई है, जहां एक दलित महिला को एक पुलिस अधिकारी ने दिनदहाड़े कथित तौर पर पीटा। अधिकारी की पहचान राज किशोर सिंह के रूप में की गई है। इस घटना का दुखद वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो गया है, जिससे व्यापक विवाद और चिंता पैदा हो गई है। यह घटना कथित तौर पर शनिवार को हुई।

व्यापक रूप से प्रसारित वीडियो में सिंह को वर्दी में सार्वजनिक रूप से दलित महिला पर डंडे से हमला करते हुए दिखाया गया है, जबकि आसपास खड़े लोग इस परेशान करने वाले दृश्य को देख रहे हैं। जब वह खुद को हमले से बचाने की कोशिश कर रही थी लेकिन पुलिस अधिकारी उस पर बार-बार डंडे से प्रहार किया। दुर्भाग्यवश, कोई भी दर्शक उस गरीब महिला की मदद के लिए आगे नहीं आया।

वीडियो वायरल होने के तुरंत बाद, सीतामढ़ी के एसपी मनोज कुमार तिवारी ने आश्वासन दिया कि यदि अधिकारी दोषी पाया गया तो उचित कार्रवाई की जाएगी। यह घटना बिहार में पुलिस आचरण और जवाबदेही पर सवाल उठाती है।

भाजपा के राष्ट्रीय प्रवक्ता शहजाद पूनावाला ने इस घटना की आलोचना की और आरोप लगाया कि बिहार में नागरिकों को पुलिस की बर्बरता का सामना करना पड़ रहा है। उन्होंने राज्य में आम लोगों के प्रति सशक्त प्रतिक्रिया और अपराधियों के प्रति कथित नरमी के बीच अंतर की ओर इशारा किया। इस मामले में सीतामढ़ी पुलिस ने तेजी से बयान दिया। पुलिस ने कहा कि वीडियो में देखी गई कार्रवाई कथित तौर पर सड़क पर लड़ रही दो महिलाओं को अलग करने के लिए की गई थी।

