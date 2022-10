75 साल का जवान आदमी मजे क्यों नहीं कर सकता?, ढोल की थाप पर नाचने के बाद दिग्विजय सिंह ने कहा, देखें वीडियो

Highlights 75 साल का जवान आदमी मजे क्यों नहीं कर सकता!! आपने 75 साल के सिद्धरमैया को राहुल जी के साथ दौड़ लगाते देखा!! दिग्विजय कन्याकुमारी में पदयात्रा की शुरुआत से ही इसमें शामिल हैं।

चिट्टनहाल्लीः कांग्रेस की ‘भारत जोड़ो यात्रा’ के दौरान ढोल की थाप पर नाचने के बाद पार्टी के वरिष्ठ नेता ने बड़ी खुशमिजाजी से कहा कि ‘75 साल का जवान आदमी मजे क्यों नहीं कर सकता?’ ग्रामीण कर्नाटक के मांड्या जिले से गुजरने के दौरान कांग्रेस के अन्य सदस्यों के साथ पदयात्रा में दिग्विजय सिंह भी 20 किलोमीटर से ज्यादा दूर तक पैदल चले।

Shri Digvijay Singh #BharatJodoYatra Convener enjoying few lighter moments along with SevaDal family.. pic.twitter.com/EbLC0joOlu