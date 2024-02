Bharat Bandh: जाम में फंसी लड़की ने प्रदर्शनकारियों को किए ऐसे इशारे, देखें वीडियो

Highlights किसानों ने 16 फरवरी को भारत बंद बुलाया वीडियो में प्रदर्शनकारियों को लड़की के द्वारा कुछ ऐसे इशारे किए जाते हैं प्रदर्शनकारियों ने कार रोकी तो गुस्सा गई लड़कियां

Bharat Bandh: किसान अपनी विभिन्न मांगों को लेकर एक बार फिर सड़कों पर हैं। किसानों ने इसी कड़ी में 16 फरवरी को भारत बंद बुलाया। इस दौरान इसका असर भी देखने को मिला। कई जगहों पर भारी जाम की समस्या भी देखने को मिली। इसी बीच सोशल मीडिया पर एक वीडियो तेजी से वायरल हो रहा है।

During the Bharat Bandh call, a faceoff occurred between farmers and commuters. When farmers blocked the road, the girl traveling in a car responded by showing them the middle finger. Alert ‼️ Abusive Language pic.twitter.com/pnJuiJLfII

वायरल हो रहे इस वीडियो में प्रदर्शनकारियों को लड़की के द्वारा कुछ ऐसे इशारे किए जाते हैं जिसके बाद दोनों पक्षों के बीच माहौल गर्म हो जाता है। पहले आप यह वीडियो देखिए

Brave lady. She has done right. How can anybody block roads and create problems for commuters. Common men have woken up against these fake farmers.