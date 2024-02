Viral: यात्रियों से भरी बस में दो महिलाओं ने किया 'जूता कांड' , देखें वीडियो

Highlights बीएमटीसी में दो महिलाओं ने एक दूसरे पर चलाए जूते सोशल मीडिया पर 57 सेकंड का वीडियो वायरल खिड़की खोलने के लिए दो महिलाओं ने एक दूसरे को दी दजर्न भर गालियां

Bengaluru: यात्रियों से भरी बस में दो महिलाओं को एक दूसरे पर इतना ज्यादा गुस्सा आया कि दोनों ने अपने जूते निकाले और एक दूसरे पर चलाने शुरू कर दिए। इन दोनों में नोकझोंक इतनी ज्यादा थी कि यह कई मिनट तक एक दूसरे पर जूता चलाते रहे।

Women slipper each other on bus in Bengaluru!



A verbal argument between two women passengers on a moving BMTC bus, over sliding the window glass, took a serious turn when they started hitting each other with shoes.



(Source: Fwd) pic.twitter.com/ZnLPBReYQZ — Rakesh Prakash (@rakeshprakash1) February 8, 2024

इधर, बस में बैठे यात्रियों ने इस मौके पर अपनी जेबों से मोबाइल फोन निकालकर कैमरा ऑन करते हुए दोनों महिलाओं की वीडियो बना ली। यात्रियों ने वीडियो को सोशल मीडिया पर पोस्ट कर दिया।

करीब एक मिनट की वीडियो सोशल मीडिया पर तेजी से वायरल हो गई। लोग सोशल मीडिया पर इस वीडियो को शेयर कर अपनी अपनी विभिन्न राय रख रहे हैं। आप भी देखिए यह वीडियो।

सोशल मीडिया पर वायरल वीडियोबेंगलुरु मेट्रोपॉलिटन ट्रांसपोर्ट कॉर्पोरेशन (बीएमटीसी) की है। इस बस में दो महिलाओं के द्वारा बस की खिड़की को लेकर बहस हुई। पहले तो हल्की फुल्की बहस हुई। लेकिन, देखते ही देखते दोनों महिलाओं ने एक दूसरे पर जूते मारने शुरू कर दिए।

हालांकि, यात्रियों ने बीच बचाव करना भी चाहा। लेकिन महिलाएं किसी की सुनने को तैयार नहीं थी। बस में बैठे यात्री दोनों महिलाओं को बस से उतारने के लिए बस कंडक्टर भी कहते हुए दिखाई दिए।

बस में बैठे यात्री आपस में चर्चा करते दिखे कि आखिर गलती किसकी थी। वहीं कुछ यात्री कह रहे थे कि एक तो बस में भीड़ से यात्रा बड़ी मश्किल से हो रही थी और उस पर यह सब होता है।

किसी ने कहा कि अच्छा ही है वीडियो बनाकर सोशल मीडिया पर पोस्ट कर दी। वायरल हो जाएंगी तो पता चलेगा, जो उन्होंने बीच बस में किया वह ठीक नहीं था।

मालूम हो कि इस वीडियो पर प्रतिक्रिया देते हुए यूजरों ने लिखा कि अच्छा हुआ कि दो महिलाओं में झगड़ा हुआ। अगर किसी लड़के साथ होता तो लोग हमेशा लड़के को ही दोष देते।

