Ram Mandir Celebration: प्राण प्रतिष्ठा से पहले नागपुर के स्कूल में बच्चों संग टीचर ने किया डांस, देखिए

नई दिल्ली: प्राण प्रतिष्ठा समारोह से पहले देश श्रीराम के भक्ति में भक्त डूब गया है। इस क्रम में महाराष्ट्र के नागुपर में स्कूल में बच्चे और अध्यापिका प्रभु श्रीराम के भजन पर डांस करते नजर आ रहे हैं। डांस का यह वीडियो लगातार वायरल हो रहा है।

जहां एक तरह देश भर में प्राण प्रतिष्ठा को लेकर सभी इंतजार कर रहे हैं। वहीं, दूसरी तरफ छत्तीसगढ़ के शिवनारायण से मीठे बेर प्रभु श्रीराम के लिए लेकर पहुंचे हैं। 17 भक्तों का एक दल अयोध्या पहुंच गया है, जो इसे श्रीरामजन्मभूमि ट्रस्ट को सौंपेगा।

असल शिवनारायण वो जगह है, जहां प्रभु श्रीराम का ननिहाल है। श्रीराम वनवास के दौरान इस जगह अपने भाई लक्षमण के साथ पहुंचे थे और शबरी नाम की एक भक्त ने उन्हें अपने आंशिक रूप से खाए हुए मीठे बेर खिलाए।

मीठे बेर के साथ एक विशेष प्रकार का पौधा भी लाए हैं, जो केवल शिवनारायण में ही पाया जाता है। पेड़ की पत्तियां कटोरे के आकार की होती हैं। मान्यता है कि माता शबरी ने भगवान राम को इन्हीं कटोरेनुमा पत्तों में बेर खिलाए थे।

