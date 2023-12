AUS vs PAK: मैदान की बड़ी स्क्रीन पर मैच देखने आए यंग कपल का प्राइवेट मोमेंट हुआ प्रसारित, शर्म से पानी-पानी जोड़ा, वीडियो वायरल

Highlights एमसीजी स्टेडियम में लगी बड़ी स्क्रीन पर खुद की प्राइवेड वीडियो को देख शर्मसार हुआ कपल लड़के ने तौलिये से छिपाया अपना मुंह, जबकि लड़की भी दूसरी तरफ देखने लगी दरअसल, यह वाकया बुधवार को पाकिस्तान की पहली पारी के 7वें ओवर के दौरान हुआ

Australia vs Pakistan, 2nd Test: क्रिकेट स्टेडियम में प्रशंसक आमतौर पर बड़े स्क्रीन पर खुद को देखकर जोश और उत्साह से भर जाते हैं, लेकिन मेलबर्न क्रिकेट ग्राउंड में ऑस्ट्रेलिया और पाकिस्तान के बीच बॉक्सिंग डे टेस्ट के दूसरे दिन एक युवा जोड़े के साथ ऐसा नहीं हुआ। खेल के दौरान एमसीजी में प्रशंसकों को एक हैरानीभरा दृश्य देखने को मिला जब कैमरामैन का ध्यान स्टैंड में मैच देख रहे एक जोड़े पर पड़ा। लड़का अपनी गोद में तौलिया लेकर बैठा था जबकि लड़की उस पर झुक रही थी तभी वे अचानक बड़ी स्क्रीन पर आ गए।

उन्होंने तुरंत खुद को स्क्रीन पर देखा और उन्हें जीवन का सबसे बड़ा झटका लगा। लड़के ने तुरंत अपना चेहरा तौलिये से छिपा लिया जबकि लड़की दूसरी तरफ देखने लगी ताकि वह पहचानी न जा सके। दरअसल, यह वाकया बुधवार को पाकिस्तान की पहली पारी के 7वें ओवर के दौरान हुआ। मेहमान टीम उस समय ऑस्ट्रेलियाई टीम से 302 रनों से पीछे थी और मिशेल स्टार्क के सामने अब्दुल्ला शफीक स्ट्राइक पर थे।

